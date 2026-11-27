Η Ιατρική ήταν η μεγάλη της αγάπη, όμως μια τραγική εμπειρία στα χρόνια του γυμνασίου ενδέχεται να ήταν εκείνη που άλλαξε τα σχέδιά της. Πολύ πριν φορέσει την αστυνομική στολή, η Κωνσταντία Δημογλίδου είχε βιώσει στο στενό της περιβάλλον μια γυναικοκτονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, τη δολοφονία της Κικής Κούσογλου στη Βέροια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας βρέθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, σε μια συνέντευξη διαφορετική από εκείνες που μας έχει συνηθίσει. Απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα, μίλησε για τα μαθητικά της χρόνια, την οικογένειά της και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την επαγγελματική της διαδρομή.

Η αγωνία των γονιών της Κικής και η πρώτη επαφή με την Αστυνομία

Η οικογένεια της Κικής Κούσογλου, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, ανήκε στο φιλικό περιβάλλον της Κωνσταντίας Δημογλίδου. Μαθήτρια τότε του γυμνασίου, έζησε από κοντά την αγωνία των γονιών της νεαρής γυναίκας, όσο εκείνοι αναζητούσαν το παιδί τους.

«Δεν έχω απαντήσει ακόμα στο γιατί δεν ασχολήθηκα με την Ιατρική και ακολούθησα την Αστυνομία», ανέφερε, επιστρέφοντας με τη μνήμη της σε εκείνη την περίοδο.

«Είχα μια άσχημη εμπειρία στα χρόνια του γυμνασίου, στο πολύ στενό μου περιβάλλον είχαμε μια γυναικοκτονία, ήταν η Κική Κούσογλου. Το έζησα από μέσα όλο αυτό, ήξερα από την πρώτη στιγμή ποιος ήταν ο δράστης».

Η ίδια θυμήθηκε τις δύσκολες ημέρες κατά τις οποίες η σορός της Κικής δεν είχε ακόμη εντοπιστεί, αλλά και την αγωνία της μητέρας και του πατέρα της να βρεθεί η κόρη τους και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Ζούσα την αγωνία της μητέρας και του πατέρα να βρεθεί ο δράστης που ήξεραν από την πρώτη στιγμή ποιος είναι, του να βρεθεί το παιδί τους γιατί δεν είχανε βρει ούτε το πτώμα της Κικής».

Μέσα από αυτή την τραυματική εμπειρία ήρθε για πρώτη φορά τόσο κοντά στο έργο της Αστυνομίας, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη της υπόθεσης. Μια εμπειρία που, όπως εκτιμά σήμερα, ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της.

«Εκεί ήρθα για πρώτη φορά τόσο κοντά με την Αστυνομία γιατί το έβλεπα καθημερινά να συμβαίνει. Ίσως αυτός ήταν ο ένας λόγος που ήθελα να γίνω αστυνομικός».

Γεννημένη τον Αύγουστο του 1989 στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, όπου έζησε μέχρι τα 18 της χρόνια, η Κωνσταντία Δημογλίδου συγκέντρωσε περισσότερα από 19.000 μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Παρά την αγάπη της για την Ιατρική, δήλωσε ως πρώτη επιλογή τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αποφοίτησε το 2012 και υπηρέτησε σε υπηρεσίες του Πειραιά και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Το 2015 πέρασε στον τομέα της επικοινωνίας, ενώ από το 2016 ασχολείται παράλληλα με την εκπαίδευση στελεχών σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και τον Αύγουστο του 2026 προήχθη στον βαθμό του Αστυνόμου Α΄.

«Τα παιδιά κάνουν κουμάντο στο σπίτι»

Με χιούμορ περιέγραψε την καθημερινότητα στο σπίτι της, αποκαλύπτοντας ότι ο σύζυγός της είναι επίσης αστυνομικός, αλλά έχει μικρότερο βαθμό από εκείνη.

«Είμαι αστυνόμος Α΄. Είμαστε από τους αστυνομικούς με τα χρυσά. Ο σύζυγος έχει μικρότερο βαθμό. Στο σπίτι δεν τον διατάζω. Ούτε τα παιδιά ούτε ο σύζυγος ακούνε αυτά που λέω. Τα παιδιά κάνουν κουμάντο στο σπίτι. Είναι 8 και 9 ετών. Έχω ένα αγόρι και ένα κορίτσι», είπε.

Οι δύσκολες υποθέσεις που καλείται να διαχειριστεί επαγγελματικά δεν περνούν απαρατήρητες από τα παιδιά της, τα οποία συχνά της εκφράζουν τις απορίες τους.

«Δεν μπορείς να πεις όλη την αλήθεια στα παιδιά για τις αστυνομικές υποθέσεις, αλλά πρέπει να τους ενημερώνεις για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Με ρωτάνε συνήθως για τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με παιδιά», εξήγησε.

Το φλερτ και η αγάπη της για τη στολή

Η Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε και στο ερώτημα αν η αναγνωρισιμότητά της έχει προκαλέσει ποτέ τη ζήλια του συζύγου της, ενώ αποκάλυψε τι πιστεύει ότι αποθαρρύνει τους άντρες από το να τη φλερτάρουν.

«Με τον σύζυγό μου έχουμε διαφορετικό αντικείμενο. Είναι σε μια μάχιμη υπηρεσία και εγώ στην επικοινωνία. Δεν έχω αντιληφθεί να ζηλεύει το συγκεκριμένο πόστο. Δεν με φλερτάρουν οι άντρες, τους απωθεί η στολή. Πάντα με τη στολή κυκλοφορώ στην Αστυνομία και στα Μέσα. Εμένα μου αρέσει η στολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την παρουσία των αστυνομικών στην καθημερινότητά τους, η ίδια υπογράμμισε: «Ο απλός κόσμος νιώθει ασφάλεια όταν βλέπει τη στολή, όχι φόβο. Θα πρέπει να χαιρόμαστε όταν βλέπουμε την Αστυνομία εκεί έξω».