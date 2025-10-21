Κωνσταντίνα Μπεκιάρη για Βανδή: «Το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο, είναι το σύστημα που μπάζει αέρα»

Σάλος έχει προκληθεί από το βίντεο που παρουσιάζει τη Δέσποινα Βανδή να χρησιμοποιεί τον περασμένο Αύγουστο το περιπολικό της αστυνομίας για να μεταβεί στον προορισμό της, επειδή το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν έπαθε λάστιχο.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει πως δεν πρόκειται να γίνει καμία ΕΔΕ σε βάρος των αστυνομικών καθώς ενήργησαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο. Είδαν μία γυναίκα να κινείται στη λεωφόρο προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, που δεν έχει Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης παρά μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας, η οποία ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της

Η γυναίκα έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε Λ.Ε.Α. και διερχόμενο περιπολικό της Τροχαίας που αντιλήφθηκε τι συνέβη σταμάτησε με σκοπό την προστασία του πολίτη - αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος. Τοποθετήθηκαν κώνοι πίσω από το όχημα της γυναίκας και το περιπολικό την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί και να αποχωρήσει.

Σπόντα προς πάσα κατεύθυνση

Η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, σχολίασε σε ένα post στο Instagram: «Όταν το περιπολικό εξυπηρετεί την εικόνα κι όχι την ανάγκη, το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο. Είναι το σύστημα που μπάζει αέρα από παντού» πετώντας τις σπόντες της προς πάσα κατεύθυνση.

Στο σχόλιο της απάντησε μια γυναίκα στέλνοντας μήνυμα στήριξης (και υποστήριξης): «Είσαι γόβα Chanel, καμία σχέση με τσόκαρα κυρία Μπεκιάρη».