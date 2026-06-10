Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Η οικογένεια ήταν το όνειρό μου» - Τι λέει για την επιστροφή της στην TV

Πάνω από όλα μάνα και μετά παρουσιάστρια! Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου νιώθει πλήρης με την οικογένειά της, αλλα σιγά - σιγά κλείνει το μάτι της στην τηλεόραση! «Η δημιουργία οικογένειας ήταν το όνειρό μου. Πάντοτε αυτό με ενδιέφερε. Ο καθένας έχει έναν στόχο σε αυτή τη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει, ακόμα και να μεγαλώσει κι άλλο οικογένειά μου είναι κάτι που θα ήθελα. Νιώθω πλήρης».

«Δεν θέλω να χάνω χρόνο από τα παιδιά μου»

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε και το εάν σκέφτεται σύντομα να επιστρέψει τηλεοπτικά. «Συζητάω κάτι τηλεοπτικό, αλλά η επικαιρότητα μας προλαβαίνει κάποιες φορές. Μου αρέσουν και τα πρότζεκτ, μου αρέσει και η ζωντανή εκπομπή. Δεν ξυπνάω και με αυτό τον καημό, επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα sites, επιθυμεί διακαώς, ή δεν επιθυμεί.

Μου αρέσει η τηλεόραση, γίνονται συζητήσεις κατά καιρούς, αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί και εκείνους καλό θα είναι. Αν δεν κάνω μελλοντικά τηλεόραση, είμαι πολύ ΟΚ με αυτό. Ένας φόβος μου είναι να μην χάσω χρόνο και να μην χάνω χρόνο από τα παιδιά μου, οπότε λέω ότι όταν πάει τον Σεπτέμβριο και ο μικρός μου γιος σχολείο θα είναι μία καλή συγκυρία».