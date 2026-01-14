Κωνσταντινίδου για την εποχή που εργαζόταν ως κλόουν: «Τα πάρτι γενεθλίων είναι τα χειρότερά μου»

Για όλους και για όλα μίλησε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στην εκπομπή Rainbow Mermaids και μεταξύ αυτών και για την παιδική της ηλικία που στιγματίστηκε από την απώλεια του πατέρα της.

«Τον πατέρα μου τον γνώρισα αλλά δεν τον θυμάμαι. Όταν έφυγε από την ζωή ο μπαμπάς, η αδελφή μου ήταν τριάμισι ετώv και εγώ ήμουν δυόμιση. Από τότε νομίζω όταν υπήρχε μία ησυχία στο σπίτι πολύ μεγάλη. Αυτό καθόρισε τα πράγματα...» εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός μίλησε και για τα επαγγέλματα που έκανε στο παρελθόν και εξήγησε: «Η ασφαλίστρια και ο κλόουν ήταν από τα πιο σκληρά, τα πιο δύσκολα. Πριν από τόσα χρόνια να πείσεις έναν άνθρωπο που δεν είχε ακούσει για ασφάλεια ποτέ... Τώρα είναι πιο συνειδητοποιημένοι, σε ψάχνουν κιόλας, νομίζω ότι ψάχνουν και λένε ότι θέλουν να κάνουν μία ασφάλεια. Τότε μίλαγες για ασφάλεια και δεν… Είχα πει ότι αφού έκανα την ασφαλίστρια και ήμουν επιτυχημένη, δεν μπορεί να μην γίνω και καλή ηθοποιός».

Ενώ για το επάγγελμα του κλόουν ανέφερε την μεγαλύτερη δυσκολία: «Το πώς πείθεις τα παιδάκια να κάτσουν ήσυχα… Δεν τα πείθεις πάντα. Εκεί έκανα φριχτά πράγματα, τα πάρτι των γενεθλίων είναι τα χειρότερά μου. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πάντα υπάρχει ένα παιδάκι που χαλάει τα πράγματα. Πάντα υπάρχει ένα. Ένα αγοράκι συνήθως. Όταν έκανα πάρτι στην κόρη μου έφερνα κορίτσια μόνο».