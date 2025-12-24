Κωνσταντίνος Αργυρός: Γιατί είπε το «Μάνα ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Albert Hall»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και αποκάλυψε την ιστορία που κρύβεται πίσω από την ατάκα “Μάνα ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Albert Hall” που είπε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του εκεί, συναυλίας που θα μεταδοθεί την Τετάρτη 24/12 (ALPHA, 22.00).

Η εμφάνιση του τραγουδιστή στο Royal Albert Hall του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2024. Στο κοινό βρισκόταν η μητέρα του Αργυρού και όταν του μετέφεραν πως εκείνη έκλαιγε, συγκινημένος εκείνος βγήκε ξανά στη σκηνή και τα έδωσε όλα καθώς τραγουδούσε το κομμάτι του “Αθήνα μου”. «Κάπου προς το τέλος της συναυλίας, λίγο πριν ξαναβγώ για να ολοκληρωθεί η βραδιά, ήρθε ο κουμπάρος μου και μου είπε, “δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα απόψε. Η μάνα σου είναι πάνω και έχει βάλει τα κλάματα”. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ένα ρεύμα και βγήκα από το συντονιστικό πλαίσιο που υπήρχε στο μυαλό μου και σκέφτηκα: “Όταν ξαναβγώ, θα τραγουδήσω για μένα”».

«Συνειδητοποίησα το βάρος της στιγμής»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος και από την ενέργεια του κόσμου και από την παρουσία της μητέρας του και φυσικά από το γεγονός ότι στο κοινό βρισκόταν και η εγκυμονούσα -τότε- σύζυγός του. «Άρχισα να σκέφτομαι ότι η μητέρα μου, οι άνθρωποί μου και η γυναίκα μου ήταν εκεί. Η γυναίκα μου ήταν τότε έγκυος και συνειδητοποίησα το βάρος της στιγμής. Η ατάκα ήρθε πολύ φυσικά. Βγήκε από την καρδιά και την ψυχή μου. Όταν ξεκινάς να σκέφτεσαι σαν πατέρας, τα πράγματα γίνονται διαφορετικά».