Κωνσταντίνος Αργυρός: Η εξήγηση για την απουσία του από τα MAD VMA 2026

Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Κωνσταντίνου Αργυρού από τα MAD VMA 2026, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να δίνει τη δική του απάντηση μέσα από βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ο καλλιτέχνης, που αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς» για το «Nero», ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του και εξήγησε πως οικογενειακές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να δώσει το «παρών» στη λαμπερή βραδιά.

«Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί κοντά σας για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε στη μουσική μου», ανέφερε αρχικά.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ευχαρίστησε το κοινό για τη βράβευση του τραγουδιού «Nero», ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Noizy.

«Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το βραβείο, το “Nero”. Ένα ευχαριστώ στον Noizy, γιατί αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα και ειλικρινά, μέσα σε μία μέρα στο στούντιο. Προσπαθήσαμε να ενώσουμε δύο πολιτισμούς και νομίζω ότι βρήκαμε τον τρόπο να το διασκεδάσουν και οι δύο λαοί», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής έστειλε το δικό του μήνυμα στους θαυμαστές του, υποσχόμενος πως θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό στη μουσική.

«Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που στηρίζετε τη μουσική μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω την καρδιά μου και τον εαυτό μου σε αυτή τη μουσική διαδρομή. Την επόμενη φορά θα είμαι και πάλι δίπλα σας», ανέφερε.

Μάλιστα, ολοκλήρωσε το μήνυμά του με χιούμορ, τραγουδώντας λίγους στίχους από τη μεγάλη επιτυχία του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ζώντας μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους.