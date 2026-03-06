Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out εμφάνιση στο στάδιο του Michael Jordan

Ο Κωνσταντίνος ΑργυρόςΚωνσταντίνος Αργυρός πρωταγωνιστεί σε ακόμα μία μεγάλη συναυλία στο εξωτερικό, καθώς θα ανέβει στη σκηνή ενός από τα πιο εμβληματικά στάδια του κόσμου, το United Center του Σικάγο, το «σπίτι» των Chicago Bulls όπου ο θρυλικός Michael Jordan δημιούργησε μερικές από τις πιο μεγάλες στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.



Άρωμα Ελλάδας

Η συναυλία, που θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατο, 7 Μαρτίου, έχει ήδη γίνει sold out, καθώς χιλιάδες θεατές από κάθε γωνιά του πλανήτη θα βρεθούν στο United Center για να ζήσουν μία live εμπειρία με «άρωμα» Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση θα αποτελέσει και μια παγκόσμια συνάντηση του ελληνισμού, μια βραδιά όπου η ελληνική μουσική, το συναίσθημα, το πάθος και η ενέργεια της ελληνικής κουλτούρας θα «μαγέψουν» ένα από τα πιο iconic στάδια του πλανήτη. Το Σάββατο, στο στάδιο όπου κάποτε το κοινό σηκωνόταν όρθιο για τον Michael Jordan, χιλιάδες άνθρωποι θα σηκωθούν για να τραγουδήσουν ελληνικά!



Η ελληνική μουσική ταξιδεύει

Οι διαδοχικές sold out συναυλίες στο εξωτερικό αποτελούν ακόμα μία πτυχή της διεθνούς παρουσίας του Κωνσταντίνου Αργυρού που λειτουργεί σαν υπενθύμιση ότι ο ελληνικός πολιτισμός μπορεί να ταξιδεύει δυνατά και περήφανα σε όλο τον κόσμο. Εξάλλου, πριν από λίγους μήνες ο τραγουδιστής έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που υπέγραψε παγκόσμιο δισκογραφικό συμβόλαιο με την 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music, μία στρατηγική συνεργασία που ενισχύει τη θέση της ελληνικής μουσικής στη διεθνή σκηνή.

Παράλληλα, δημιούργησε σε συνεργασία με την Panik Records το δισκογραφικό label Pedagon που έχει ως στόχο να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή.