Κωνσταντίνος Αργυρός: Για πρώτη φορά γιόρτασε τα γενέθλιά του με όλη την κοσμική Αθήνα
Η Αλεξάνδρα Νίκα κομψή και χαμογελαστή φυσικά και έδωσε το παρών και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό.
Γενέθλια και γιορτή μαζί για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που τα γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι σε γνωστό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και φυσικά έχοντας στο πλευρό του, την αγαπημένη του σύζυγο Αλεξάνδρα Νίκα.
Οι καλεσμένοι που τον τίμησαν πολλοί, μεταξύ των οποίων η Μαρίνα Βερνίκου και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Το παρών έδωσαν και η Τατιάνα Στεφανίδου με τον Νίκο Ευαγγελάτο, αλλά και η Μαριέττα Χρουσαλά με τον σύζυγό της.
Στο λαμπερό party και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.