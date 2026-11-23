Μια περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος υπέστη τροφική δηλητηρίαση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, φορώντας την κουκούλα του ενώ φαίνεται αρκετά καταβεβλημένος. Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του στους διαδικτυακούς του φίλους ενώ τους άφησε και ένα μήνυμα αγάπης.

«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά.