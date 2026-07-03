Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας: «Είχα περάσει τα στάδια του πένθους πριν φύγει ο πατέρας μου»

Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για τον πατέρα του, Κώστα Χαρδαβέλλα, και το δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε του θανάτου του.

Όπως εξομολογήθηκε, η απώλειά του εξακολουθεί να είναι έντονα αισθητή, ωστόσο πρόκειται για κάτι με το οποίο μαθαίνει να ζει.

«Νομίζω σε όλους λείπει ο πατέρας τους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει. Είναι περισσότερο κάτι το οποίο μαθαίνεις να ζεις με αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Είχα περάσει τα στάδια του πένθους πριν φύγει»

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η επιδείνωση της υγείας του πατέρα του ήταν γνωστή στην οικογένεια και αυτό τον οδήγησε να βιώσει σταδιακά το πένθος πριν από τον θάνατό του.

«Ήταν ένας χρόνος που ουσιαστικά το ξέραμε όλοι πού πηγαίνει. Εγώ είχα περάσει λίγο τα στάδια που περνάς όταν χάνεις έναν άνθρωπο. Είχα ξεκινήσει να τα περνώ πριν φύγει», ανέφερε.

«Τον έβλεπα περισσότερο στην τηλεόραση παρά στο σπίτι»

Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας θυμήθηκε ακόμη τα παιδικά του χρόνια, μεγαλώνοντας με δύο γονείς που εργάζονταν στην τηλεόραση.

Όπως είπε, υπήρξε μια περίοδος που έβλεπε τον πατέρα του περισσότερο μέσα από την τηλεοπτική οθόνη παρά στο σπίτι, γεγονός που τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο απαιτητικό είναι το επάγγελμα του δημοσιογράφου.

«Θυμάμαι ότι πολλές μέρες και κυρίως πολλά βράδια, για μία περίοδο ειδικά, τον έβλεπα πολύ περισσότερο μέσα από το γυαλί παρά στο σπίτι», είπε.

Η σχέση με τη μητέρα του

Κλείνοντας, μίλησε και για τη μητέρα του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για εκείνη και τονίζοντας πως η σχέση τους ήταν ήδη πολύ δυνατή πριν από την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα.

«Δεν θα έλεγα ότι δεθήκαμε παραπάνω μετά τον θάνατο του πατέρα μου. Ήμασταν ήδη αρκετά δεμένοι για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε», ανέφερε.