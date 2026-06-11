Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας: «Μην στεναχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί», του είπε ο πατέρας του πριν πεθάνει

Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας μίλησε για τον χαμό του πατέρα του και γνωστού δημοσιογράφου Κώστα Χαρδαβέλλα και πώς κατάφερε να διαχειριστεί τη μεγάλη αυτή απώλεια.

«Νιώθω περήφανος για τον μπαμπά μου. Μεγαλώνοντας μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό κάτι που μου έλεγε, ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις στη ζωή σου δεν είναι ούτε το να είσαι πετυχημένος, ούτε διάσημος, αλλά το να έχεις ένα καθαρό όνομα και θεωρώ ότι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μου άφησε. Ένα καθαρό όνομα», είπε στην εκπομπή «Buongiorno».

«Τα στάδια του πένθους τα πέρασα όσο ήταν ακόμα εν ζωή»

«Αυτό που θα έλεγα ότι μου λείπει περισσότερο, είναι ότι είχα έναν άνθρωπο που μπορούσα ανά πάσα στιγμή να τον ρωτήσω το οτιδήποτε. Είναι κάτι που όταν το έχεις, πολύ συχνά το θεωρείς δεδομένο, και όταν το χάσεις…

Γενικά θεωρώ ότι το πένθος και η απώλεια, δεν αντιμετωπίζονται με λογικούς τρόπους. Ο καθένας το αντιμετωπίζει λογικά με τον τρόπο του. Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Σε μεγάλο βαθμό όλα τα στάδια τα πέρασα όσο ήταν ακόμα εν ζωή. Η μητέρα μου επειδή το ζούσε αυτό και δεν είχε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή.

Η τελευταία φορά που τον είδα, επειδή κι εκείνος είχε καταλάβει, μου είχε γράψει: μην στενοχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί, το οποίο είχα εκλάβει ως ότι φεύγει και θα συνεχίσει να βλέπει τη ζωή μέσα από τα δικά μου μάτια».