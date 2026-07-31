Ανατροπή στον θάνατο του 27χρονου πυροσβέστη στο Γύθειο: Πέθανε από εισπνοή τοξικού καπνού

Στο Αγρίνιο γράφεται σήμερα ο επίλογος της τραγωδίας που σημειώθηκε στη μεγάλη πυρκαγιά στο Γύθειο, με τον 27χρονο υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη να οδηγείται στην τελευταία του κατοικία, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση αποσαφηνίζει τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο και όχι από παθολογικά αίτια, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Τι αναφέρει η έκθεση για τον θάνατο

Σύμφωνα με το πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης, ο θάνατος του υποδιοικητή δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, διαψεύδοντας τις πρώτες πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει αμέσως μετά την τραγωδία.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο. Κάποια στιγμή, οι συνάδελφοί του έχασαν την επικοινωνία μαζί του, καθώς δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις μέσω ασυρμάτου.

Περίπου μία ώρα μετά την οριοθέτηση της φωτιάς, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η δημοσιοποίηση της ιατροδικαστικής έκθεσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Εποχικών Πυροσβεστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε να αποδοθεί ο θάνατός του σε παθολογικά αίτια.

Όπως καταγγέλλουν, με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίστηκε το γεγονός ότι ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Σήμερα η κηδεία με τιμές ήρωα

Η εξόδιος ακολουθία του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη θα τελεστεί σήμερα, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, τον τόπο καταγωγής του.

Ο 27χρονος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ενώ είχε πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αναλάβει την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας και θα αποδώσει τιμές ήρωα στον νεαρό αξιωματικό, παρουσία της ηγεσίας του Σώματος και εκπροσώπου της κυβέρνησης.