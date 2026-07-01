Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον γάμο και την οικογένεια, ξεκαθαρίζοντας πως, αν και θέλει να αποκτήσει παιδί, δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει έναν παραδοσιακό γάμο μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των άλλων.

«Στον γάμο μου οριακά θα ήταν η νύφη»

Μέσα από το κανάλι του στο YouTube, ο πρώην παίκτης του Survivor εξήγησε πως δεν τον εκφράζει η κλασική εικόνα ενός μεγάλου γάμου.

«Στον δικό μου γάμο οριακά θα ήταν η νύφη. Νιώθω πάρα πολύ άβολα με αυτές τις στιγμές που μπαίνει το ζευγάρι στον χώρο που γίνεται το πάρτι μετά. Δεν μου αρέσει καθόλου όλη αυτή η ιεροτελεστία, να περνάει το ζευγάρι από τραπέζι σε τραπέζι, να χειροκροτεί ο κόσμος και να παίζουν βίντεο με τις στιγμές του ζευγαριού», είπε αρχικά.

Όπως τόνισε, αν αποφάσιζε κάποια στιγμή να παντρευτεί, θα επέλεγε μια πολύ πιο απλή τελετή, με λίγους ανθρώπους.

«Δεν θέλω τέτοιο γάμο, θέλω κάτι πιο διαφορετικό, με λίγους ανθρώπους. Δεν μου αρέσει το mainstream. Γενικά, δεν ψήνομαι πολύ με τον γάμο σαν γάμο. Παιδί θέλω να κάνω. Να κάνω γάμο για τα σόγια, για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου, δεν τον κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πίσω από κάθε δημόσιο πρόσωπο υπάρχουν άνθρωποι»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Κωνσταντίνος Βασάλος στάθηκε στην αρνητική κριτική που δέχονται συχνά τα δημόσια πρόσωπα, επισημαίνοντας πως τα σχόλια δεν επηρεάζουν μόνο τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους.

«Λένε ότι επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να ακούς την κριτική. Τι λες ρε; Εγώ δεν έχω από πίσω οικογένεια που με βλέπει και στενοχωριέται; Επειδή βγαίνω στην τηλεόραση, πρέπει να με βρίζεις και να ακούνε οι συγγενείς μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου και να στενοχωριούνται;» είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως πίσω από κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στη δημοσιότητα υπάρχουν πρόσωπα που επηρεάζονται από τα αρνητικά σχόλια.

«Άντε πες ότι εγώ έχω γερό στομάχι και τα αντέχω. Πρέπει να ξέρετε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, στενοχωριούνται και προσβάλλονται», κατέληξε.