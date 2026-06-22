Κωνσταντινούπολη: Λαμπρή τελετή με 130 μαθητές της Ομογένειας και βράβευση του Αθανάσιου Μαρτίνου

Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης έστειλε η τελετή αποφοίτησης των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη - Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 2025-2026» στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο υλοποιεί η PeopleCert σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Μαράσλειο Σχολή της Κωνσταντινούπολης παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και εκπροσώπων της Ομογένειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης ως βασικού πυλώνα διατήρησης της ταυτότητας και της συνέχειας του Ελληνισμού της Πόλης.

Πάνω από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικών

Κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, περισσότεροι από 130 μαθητές από τα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου συμμετείχαν στο πρόγραμμα, παρακολουθώντας συνολικά περισσότερες από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας.

Οι απόφοιτοι έλαβαν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από χιλιάδες πανεπιστήμια και οργανισμούς παγκοσμίως, ενισχύοντας τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές των νέων της Ομογένειας.

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης, τα πιστοποιητικά απονεμήθηκαν στους μαθητές από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Η νέα γενιά είναι το μέλλον της Ομογένειας»

Ο πρόεδρος και ιδρυτής της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, υπογράμμισε ότι η παρουσία νέων παιδιών στα σχολεία της Ομογένειας αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Ρωμιοσύνη εξακολουθεί να έχει μέλλον.

Όπως ανέφερε, στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους μαθητές γνώσεις και σύγχρονες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός διεθνούς περιβάλλοντος, χωρίς να απομακρυνθούν από τις ρίζες, τη γλώσσα και την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου/Οικουμενικό Πατριαρχείο

Η ελληνομάθεια στο επίκεντρο της επόμενης φάσης

Η πρώτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος ανέδειξε παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας στις νεότερες γενιές της Ομογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η PeopleCert σχεδιάζει την επέκταση της πρωτοβουλίας με δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ενώ σε επόμενη φάση προβλέπεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.

Για την Ίμβρο εξετάζεται επιπλέον η προσθήκη μαθημάτων τουρκικής γλώσσας, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών και τη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας και συνεργασίας.

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου/Οικουμενικό Πατριαρχείο

Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» στον Αθανάσιο Μαρτίνο

Στο περιθώριο της τελετής αποφοίτησης απονεμήθηκε το Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026 στον εφοπλιστή και ευεργέτη Αθανάσιο Μαρτίνο, για τη διαχρονική προσφορά του στη Ρωμιοσύνη της Κωνσταντινούπολης.

Το βραβείο, που θεσπίστηκε από την PeopleCert με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη, απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της παιδείας και των θεσμών της Ομογένειας.

Η πολυετής στήριξη του Αθανασίου Μαρτίνου σε εμβληματικά ιδρύματα, όπως η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αλλά και σε σχολεία, ναούς και κοινοτικά ιδρύματα της Πόλης, αποτέλεσε βασικό λόγο της βράβευσής του.

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Χάλκη

Κατά την ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του Αθανασίου Μαρτίνου στην ανακαίνιση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, σημειώνοντας ότι χάρη στη δωρεά του ίδιου και της συζύγου του, Μαρίνας Μαρτίνου, το ιστορικό συγκρότημα παραδίδεται σύντομα πλήρως ανακαινισμένο.

Ο Πατριάρχης χαρακτήρισε την προσφορά του τιμώμενου ως πράξη ουσιαστικής αγάπης και αλληλεγγύης προς τη Ρωμιοσύνη, τονίζοντας ότι η Ομογένεια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του οφείλουν βαθιά ευγνωμοσύνη.

«Η Παιδεία είναι η σημαντικότερη επένδυση»

Από την πλευρά του, ο Βύρων Νικολαΐδης χαρακτήρισε τον Αθανάσιο Μαρτίνο «σύγχρονο εθνικό ευεργέτη», υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων ευεργετών του Ελληνισμού.

Όπως σημείωσε, η διατήρηση και ενίσχυση των ιστορικών σχολείων της Ομογένειας συνδέεται άμεσα με τη στήριξη των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, καθώς η παιδεία παραμένει η ισχυρότερη δύναμη για τη διατήρηση της ταυτότητας και της παρουσίας της Ρωμιοσύνης στο μέλλον.