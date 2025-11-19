Κωνσταντινούπολη: Μετά το ξεκλήρισμα οικογένειας, σέρβιραν καφέ με καυστική ουσία σε 26χρονη

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο τεσσάρων μελών μιας οικογένειας Τουρκο-Γερμανών από χημική ουσία στην Κωνσταντινούπολη ένα ακόμα περιστατικό δηλητηρίασης σε καφετέρια αυτή τη φορά με θύμα μια 26χρονη συγκλονίζει την Πόλη. Η νεαρή νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από κατανάλωση τουρκικού καφέ σε καφετέρια της συνοικίας Ομέρ Αβνί, στο Πέραν ο οποίος όπως διαπιστώθηκε περιείχε καυστική ουσία.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα η Αιμπέν Οζτσιλινγκίρ Τουρτούρα,, συνοδευόμενη από φίλους, αισθάνθηκε άμεσα αδιαθεσία με την πρώτη γουλιά του καφέ, παρουσιάζοντας σύντομα δυσκολία στην αναπνοή και μούδιασμα στη γλώσσα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάλαβαν ότι πρόκειται για δηλητηρίαση από καυστική ουσία – όπως το υδροξείδιο του νατρίου – συστατικό που περιέχεται σε πολλά καθαριστικά προϊόντα.

Αμέσως διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ. Οι ενδοσκοπικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποκαλύπτοντας σοβαρά εγκαύματα στο στομάχι και στον οισοφάγο της Άιμπεν Τουρτούρα. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η 26χρονη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, αν και εξακολουθεί να παραμένει υπό αναπνευστική υποστήριξη.

Η Αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ένας 52χρονος και πατέρας των υπευθύνων της καφετέριας, είχε γεμίσει ένα μπουκάλι της κουζίνας με βιομηχανικό απορρυπαντικό πιάτων. Ο 50χρονος υπάλληλος που ετοίμαζε τον καφέ, φαίνεται πως χρησιμοποίησε κατά λάθος το μπουκάλι αυτό αντί για νερό.

Οι υπεύθυνοι του καφέ (ο πατέρας, ο υπάλληλος και δύο ακόμη στελέχη) συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία. Στους φερόμενους ως υπεύθυνους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και του κατ’ οίκον περιορισμού.

Από χημική δηλητηρίαση ξεκληρίστηκε η οικογένεια

Η αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας Τουρκο-Γερμανών που πέθαναν στην Κωνσταντινούπολη, πιθανότατα είναι η δηλητηρίαση από χημικές ουσίες, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση που μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αρχικά, η τροφική δηλητηρίαση θεωρήθηκε ως η αιτία θανάτου των γονέων και των δύο παιδιών τους, ηλικίας τριών και έξι ετών, Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στη Γερμανία και βρίσκονταν σε διακοπές στην Κωνσταντινούπολη. Τα μέλη της οικογένειας ασθένησαν στις 12 Νοεμβρίου.

Μέσα ενημέρωσης έκαναν αρχικά λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για δημοφιλή φαγητά δρόμου που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια στη συνοικία Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου. Ορισμένα ΜΜΕ μάλιστα ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir».

Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα με υποψίες για τροφική δηλητηρίαση μετά τον θάνατο των δύο παιδιών την Πέμπτη (13/11), της μητέρας την Παρασκευή (14/11) και του πατέρα το Σάββατο (15/11).

Σύμφωνα με δείγματα που ελήφθησαν από τη μητέρα και τα παιδιά, η τροφική δηλητηρίαση κρίθηκε «απίθανη», ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet, επικαλούμενη την ιατροδικαστική έκθεση. «Η κύρια αιτία θανάτου φαίνεται να είναι η χημική δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν», πρόσθεσε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι είχε γίνει ψεκασμός κατά κοριών σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ενδέχεται να μόλυνε το δωμάτιο της οικογένειας που βρισκόταν από πάνω μέσω αεραγωγού του μπάνιου.

Το ξενοδοχείο σφραγίστηκε και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα σε σχέση με την υπόθεση. Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.