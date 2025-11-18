Κωνσταντινούπολη: Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που έπαθαν δηλητηρίαση

Μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πέθανε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που έπαθε δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη.



Ο Σερβέτ Μπότσεκ έχασε τη μάχη για τη ζωή, ενώ νωρίτερα (την Παρασκευή 14/11) είχε πεθάνει η σύζυγός του και την Πέμπτη (12/11) τα δύο τους παιδιά ηλικίας 6 και 3 ετών.



Η Τουρκογερμανίδα, ο σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους, που βρίσκονταν σε διακοπές από τη Γερμανία, αρρώστησαν την Τετάρτη (11/11) αφού έφαγαν πολλά δημοφιλή πιάτα street food στην παραθαλάσσια συνοικία Ορτάκιοϊ, στους πρόποδες μιας γέφυρας που εκτείνεται στον Βόσπορο.



11 συλλήψεις για τη δηλητηρίαση



Έντεκα άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με τον θάνατο των τεσσάρων μελών της οικογένειας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.



Οι εισαγγελείς της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν έρευνα, αρχικά επικεντρωμένη σε υποψία τροφικής δηλητηρίασης. Ωστόσο, έκτοτε έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν ότι η οικογένεια μπορεί να είχε εκτεθεί σε φυτοφάρμακα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, ανέφεραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλείται το CBS News.

Επικαλούμενη τους ερευνητές, η τουρκική εφημερίδα Hurriyet ανέφερε ότι μια ουσία ψεκάστηκε σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου για την καταπολέμηση μιας μόλυνσης από κοριούς, η οποία μπορεί να έφτασε στο δωμάτιο της οικογένειας στον πρώτο όροφο μέσω ενός αεραγωγού του μπάνιου. Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από σεντόνια, μαξιλάρια, μπουκάλια νερού και κουβέρτες πριν σφραγίσει το κτίριο, ανέφερε η εφημερίδα.

Το ξενοδοχείο στη γειτονιά Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη εκκενώθηκε το Σάββατο, αφού ακόμη δύο επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με παρόμοια συμπτώματα, ανέφερε το Anadolu.



Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν πέντε πωλητές τροφίμων, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και δύο μέλη του προσωπικού, καθώς και τρία άτομα από την εταιρεία καταπολέμησης παρασίτων, ανέφερε η εταιρεία, χωρίς να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε ακριβώς συνελήφθησαν όλοι.



Μια τοξικολογική έκθεση που εκπονήθηκε από ιατροδικαστές αναμενόταν να δημοσιευτεί αργότερα τη Δευτέρα, μαζί με μια έκθεση για τα δείγματα τροφίμων που ελέγχονται από ειδικούς του υπουργείου Γεωργίας, πρόσθεσε το Anadolu.