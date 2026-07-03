«Άσε με να σε φιλήσω»: Σάλος στην Τουρκία με 30χρονη που παρενοχλούσε σεξουαλικά άνδρες

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η υπόθεση μιας 30χρονης γυναίκας, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να εισέρχεται σε καταστήματα και χώρους εργασίας στην Κωνσταντινούπολη και να παρενοχλεί σεξουαλικά άνδρες εργαζόμενους.

Η γυναίκα, που αναφέρεται στον τουρκικό Τύπο με τα αρχικά Z.E., συνελήφθη από την Αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από τη μαζική διακίνηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Στα επίμαχα βίντεο, που έχουν γίνει viral, ακούγονται οι εργαζόμενοι να της ζητούν επανειλημμένα να απομακρυνθεί, λέγοντας: «Μην με αγγίζεις, σε παρακαλώ φύγε». Παρά τις αντιδράσεις τους, η 30χρονη φαίνεται να συνεχίζει να τους αγγίζει, να επιχειρεί να τους φιλήσει και να τους φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Σε άλλο βίντεο ακούγεται να λέει: «Να σε φιλήσω λίγο, με ερέθισες, άσε με να σε φιλήσω...».

Νέα πλάνα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τη δείχνουν να παρενοχλεί τον ιδιοκτήτη κοσμηματοπωλείου στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η δράση της εκτιμάται ότι ήταν εκτεταμένη, καθώς προηγήθηκαν πολλαπλές καταγγελίες από εργαζόμενους και επιχειρηματίες, γεγονός που οδήγησε τελικά στη σύλληψή της.