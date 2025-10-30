Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Θρήνος για την πενταμελή οικογένεια – Ζωντανή μόνο η 18χρονη κόρη

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που έπληξε την Τουρκία, καθώς μια οικογένεια ξεκληρίστηκε, μετά την κατάρρευση ενός επταώροφου κτιρίου το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτσαελί, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Το πολυόροφο κτίριο έγινε ένας σωρός από ερείπια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παγιδεύοντας μέσα στα συντρίμμια μια πενταμελή οικογένεια.

Οι εικόνες του κτιρίου έκαναν το γύρο του κόσμου, ενώ συγκλονιστική ήταν η τιτάνια προσπάθεια των διασωστικών συνεργείων με τον χρόνο, για να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους.

Μετά από 19 ώρες τιτάνιων προσπαθειών των σωστικών συνεργείων, τέσσερα μέλη της οικογένειας ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ μόνο η 18χρονη Dilara Bilir κατάφερε να βγει ζωντανή από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, μεταξύ των θυμάτων είναι τα δύο μικρά παιδιά Muhammed Emir Bilir (12 ετών) και Hayrunnisa Bilir (14 ετών), καθώς και οι γονείς τους Levent Bilir (44 ετών) και Emine Bilir (37 ετών).

Η νεαρή Dilara, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

«Δυστυχώς, εντοπίστηκαν και οι σοροί των δύο γονέων. Μόνο η κόρη μας Dilara ανασύρθηκε ζωντανή. Η κατάσταση της είναι καλή και ευχόμαστε να αναρρώσει σύντομα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της καταστροφής.

Gebze'deki 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada https://t.co/iSRi51TiXQ pic.twitter.com/TN50PD6BXC — CNN TÜRK (@cnnturk) October 29, 2025

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 913 διασώστες, εκ των οποίων 628 εξειδικευμένοι στην έρευνα και διάσωση, με τη συνδρομή 161 οχημάτων, έξι σκύλων και δέκα συσκευών ανίχνευσης.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δώδεκα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ δεκάδες κάτοικοι φιλοξενούνται προσωρινά σε δημοτικά καταλύματα.

Βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης, προκαλώντας σοκ στην τουρκική κοινή γνώμη.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα, ωστόσο ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπουγιουκγκόζ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συνδέονται με έργα του μετρό που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Η Γκέμπζε, που βρίσκεται πάνω στη βόρεια ανατολική ζώνη ρηγμάτων, είχε πληγεί σφοδρά από τον καταστροφικό σεισμό του 1999, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περίπου 18.000 ανθρώπους.