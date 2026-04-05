Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κύριε Μητσοτάκη εσείς είστε το «βαθύ κράτος» και το «βαθύ παρακράτος»

«Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, για συγχρονισμένη εγκληματική λειτουργία με κομματική διακλάδωση και δικτύωση, με ρόλους, με ιεραρχία και βεβαίως όλα αυτά διαπράττονταν και διαπράττονται ακόμη υπό την καθοδήγηση, εποπτεία και σαφή έγκριση του κυρίου Μητσοτάκη» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη μελέτη των νέων ποινικών δικογραφιών κατά υπουργών και κατά 11 βουλευτών, «όλων από την ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως σημείωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, σε σχετική δήλωσή της στο περιστύλιο της Βουλής, «Είναι άκρως υποκριτικό ο ιθύνων νους, ο «μεγάλος» όπως τον αποκαλούν σε συνομιλίες της πρώτης δικογραφίας, εκείνος που έχει την ευθύνη για όλους τους διορισμούς και προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργών και υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων προσώπων, να παριστάνει τον ανήξερο, και σήμερα, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, να μας λέει πάλι ότι θα παλέψει απέναντι στις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες, στις δικές του αστοχίες και το "βαθύ κράτος"».

Απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό είπε: «Κύριε Μητσοτάκη, το "βαθύ κράτος" και το "παρακράτος", που το συνοδεύει το έχετε χτίσει εσείς. Εσείς είστε το "βαθύ κράτος" και το "βαθύ παρακράτος". Αυτό το "παρακράτος", που παρακολουθούσε και παρακολουθεί βουλευτές, υπουργούς, πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και οχληρά πρόσωπα. Αυτό το "παρακράτος", που εργαλειοποιεί αστυνομικούς για έκνομη πράξη, ακόμα και παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων, έχει ομολογηθεί από τον ίδιο σας τον υπουργό Γεωργιάδη. Αυτό το "παρακράτος", που αυτή την εβδομάδα έστειλε ογκώδη αστυνομική δύναμη στην δίκη για τα Τέμπη για να ασκήσει βία και αποκλεισμούς κατά συγγενών θυμάτων και συνηγόρων. Στην ανασκόπηση της εβδομάδας ξεχάσατε να μιλήσετε για την δίκη για τα Τέμπη, ξεχάσατε να αναφερθείτε και στην αηδιαστική, αποκρουστική και αξιόποινη συμπεριφορά του υπουργού σας, του κυρίου Φλωρίδη. Προφανώς θέλετε να αποσυσχετιστείτε από αυτόν, γιατί ξέρετε ότι διαπράττει κακούργημα εκείνος που προσπαθεί να "μπαζώσει" μία ποινική υπόθεση, αλλά και να στήσει ψεύτικες διώξεις εναντίον εκείνων που αποκαλύπτει και βέβαια εναντίον της πιο ενοχλητικής απ' όλους. Είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που επιχειρείτε στην δίκη αυτή.. Η πλήρης κατάλυση του κράτους δικαίου. Μία δίκη με αποκλεισμό πολιτών, με απώθηση συγγενών και με παρακώλυση των συνηγόρων από την άσκηση των καθηκόντων τους. Είναι πραγματικά ντροπή που σε καιρό λεγόμενης Δημοκρατίας αναγκαζόμαστε από την θέση συνηγόρων, αλλά και ενεργών πολιτών να αντιστεκόμαστε σε αυτές τις εκτροπές».

Η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε και «την περικοπή της ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη ότι έδωσε το άρρωστο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τώρα το εξυγίανε. Κύριε Μητσοτάκη, πρώτα απ' πολλά όλη αυτή η ορολογία για τους "γύψους" και τις "ασθένειες" παραπέμπει σε άλλες εποχές. Καλό θα ήταν να την αποφεύγετε. Κατά δεύτερον, σας έχει διαφύγει ότι κατά την διάρκεια που ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό την ΑΑΔΕ καταγγέλθηκε από τους ορκωτούς λογιστές ενεργός απάτη, ενεργό δηλαδή οικονομικό έγκλημα και παραιτήθηκαν οι διορισθέντες ελεγκτές καταγγέλλοντας οικονομικά εγκλήματα; Μήπως σας διαφεύγει ότι ο καλός σας φίλος και ομοτράπεζος, ο "Φραπές" ή Ξυλούρης, στις συνομιλίες του έλεγε ότι τον πήγαν στον Πιτσιλή της ΑΑΔΕ και εκείνος "τον κοίταζε στις τσέπες"; Θέλετε να μας πείσετε, ενώ "βάλατε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα" για να χρησιμοποιήσω μία κτηνοτροφική έκφραση, ότι έτσι εξυγιαίνετε το σάπιο σύστημα που θέλετε να συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελός σας. Αυτές οι δικογραφίες αποκαλύπτουν πόσα γνωρίζετε και πόσα γνωρίζατε εδώ και δύο χρόνια. Έχουμε την ομολογία Μπουκώρου ότι ο Μυλωνάκης και το Μαξίμου γνώριζαν γι' αυτές τις δικογραφίες και αυτές τις συνομιλίες εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια και αυτό που κάνατε ήταν η υπόθαλψη των υπαιτίων και η συγκάλυψη των εγκλημάτων τους».

Κατά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, «κορυφαία ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη, (είναι) η υπόθαλψη του κυρίου Καραμανλή, του υπαιτίου για το έγκλημα των Τεμπών που τον προστατέψανε και για τις κακουργηματικές ευθύνες για την σύμβαση "717", και για τις κακουργηματικές ευθύνες για την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα τον θάνατο σε βαθμό κακουργήματος, και για κακουργηματικές ευθύνες σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι προφανές ότι μιλάμε όχι για κυβέρνηση, αλλά για εγκληματική οργάνωση και καλά θα κάνουν όσοι δεν εμπλέκονται σε αυτή την εγκληματική λειτουργία, γρήγορα, άμεσα, όσο προλαβαίνουν, να διαχωρίσουν την θέση τους. Εμείς πάντως θα διεκδικήσουμε Δικαιοσύνη, λογοδοσία και τιμωρία για όλους τους υπαίτιους και δεν θα σας γλιτώσει ούτε ο νόμος "περί ευθύνης υπουργών", ούτε άλλες μεθοδεύσεις, γιατί είναι σαφής η νομοθεσία και δεν προστατεύει αυτού του είδους εγκληματικότητα» κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.