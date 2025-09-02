Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Του λείπουν τα φράγκα - Μακάρι να κάνει το απονενοημένο διάβημα

Με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς και βαριές υπόνοιες στράφηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε ως νέος κρίκος στην αλυσίδα της αρνητικής κριτικής για τις πληροφορίες φέρουν τον πρώην πρωθυπουργό να ετοιμάζει νέα πολιτική κίνηση.

Σύμφωνα με την ίδια, η επιθυμία του Τσίπρα να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δεν οφείλεται σε ουσιαστικούς λόγους, αλλά στο ότι «του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας». Τον κατηγόρησε ότι, ενώ είναι βουλευτής εδώ και 26 μήνες, παραμένει «άφωνος και βωβός» στη Βουλή, εισπράττοντας κανονικά τη βουλευτική του αποζημίωση, την οποία χαρακτήρισε «αχρεωστήτως».

Πάντως η Ζωή Κωνσταντοπούλου του απηύθυνε με τον δικό της τρόπο την πρόσκληση-πρόκληση ευχόμενη «να κάνει το απονενοημένο διάβημα ο Τσίπρας για να φανεί τι είναι αυτός ο τύπος που ενδιαφέρεται για τα φράγκα της συνδιαλλαγής» όπως είπε, αφήνοντας υπόνοιες για πράνομες πρακτικές και συναλλαγές. «Θέλετε να μου πείτε ότι ο Αρτεμίου με τα Panama Papers μπαινόβγαινε στο Μαξίμου για να δίνει συμβουλές κοινωνικής πολιτικής ή ότι το σκάνδαλο Πετσίτη ήταν σκάνδαλο κοινωνικής πολιτικής» σημείωσε.

Καταγγελίες για Μυλωνάκη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «μαφιόζικη πρακτική» από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, και κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο κ. Μυλωνάκης «φέρεται να είχε στα χέρια του παρακολουθήσεις συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», πράξη που χαρακτήρισε «αξιόποινη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι δημοσιεύματα φέρουν τον κ. Μυλωνάκη να έχει τις συγκεκριμένες συνομιλίες στα χέρια του τουλάχιστον έναν χρόνο νωρίτερα, από τον Ιούνιο του 2024. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο υφυπουργός φέρεται να χρησιμοποίησε τις καταγραφές αυτές για να διαπραγματευτεί με βουλευτές της ΝΔ, ενημερώνοντάς τους ότι δεν θα γίνουν υπουργοί λόγω των συνομιλιών τους.