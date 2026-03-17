Κοντά σε απέλαση ο Τζαβέντ Ασλάμ: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας

Στην έκδοση και επίδοση απόφασης με την οποία ανακαλείται το καθεστώς διεθνούς προστασίας -δηλαδή το άσυλο- του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ, προέβη την Τρίτη (17/3) η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της πρώτης σχετικής ενημέρωσης για την ανάκληση του καθεστώτος προστασίας του, ο Ασλάμ είχε περιθώριο να καταθέσει, εντός 15 εργάσιμων ημερών, ένσταση μέσω υπομνήματος.

Το υπόμνημα Ασλάμ κατατέθηκε, οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις του όμως απορρίφθηκαν και κρίθηκε πως «δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους του είχε χορηγηθεί αρχικά διεθνής προστασία στην Ελλάδα».

Μετά και την επίδοση της απόφασης, ο Τζαβέντ Ασλάμ έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προσφυγών, ώστε η υπόθεση του να κριθεί σε δεύτερο βαθμό.

Νέα αυστηρή πολιτική από το Υπουργείο Μετανάστευσης

Η ανάκληση ασύλου για τον Τζαβέντ Ασλάμ ήρθε λίγες εβδομάδες μετά από αυτήν του Παλαιστινίου Μοχάμαντ Αλκατίμπ, ο οποίος φέρεται να γιόρταζε την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από τη Χαμάς και να ποζάρει δίπλα σε ηγέτη της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο του 2025, έθεσε ως προτεραιότητα την αυστηρή και πλήρη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε εντολή για συστηματική επανεξέταση υποθέσεων διεθνούς προστασίας που, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, δύνανται να οδηγήσουν σε ανάκληση καθεστώτος ασύλου.

Σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, η ανάκληση καθεστώτος ασύλου προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: όταν το πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, όταν αποτελεί απειλή για την κοινωνία κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης ή όταν έχει επέλθει ουσιώδης και μόνιμη μεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής, με αποτέλεσμα να μην συντρέχουν πλέον οι λόγοι διεθνούς προστασίας.