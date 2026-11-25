Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ μόνο βέβαιο δεν μοιάζει καθώς τα αγγλικά ΜΜΕ έφεραν στο φώς κάποια σενάρια για το μέλλον του.

Συγκεκριμένα το «Anfield Watch» επιβεβαίωσε το σχετικό ρεπορτάζ του «Anfield Agenda» το οποίο είχε ισχυριστεί πως ο διεθνής μπακ, του οποίου το συμβόλαιο με τους «Reds» ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ. Οι Άγγλοι συνεχίζουν μάλιστα αναφέροντας πως η Λίβερπουλ έχει ήδη βρεί τον αντικαταστάτη του, ο οποίος φαίνεται πως θα είναι ο νεαρός Βραζιλιάνος Ρίτσαρντ Γουέντελ της Φλουμινένσε.

Planning for life after Tsimikas: Liverpool’s eye on a Brazilian teenager… #LFChttps://t.co/hcz9DJ3OAi — Anfield Agenda (@AnfieldAgenda) November 25, 2026

Ο «Greek Scouser», όπως τον έχουν ονομάσει οι φίλοι της Λίβερπουλ, αγωνίζεται στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ από το καλοκαίρι του 2020, όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό έναντι 13.000.000 ευρώ. Μετά από 6 χρόνια και 124 συμμετοχές όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από την ομάδα με την οποία κατέκτησε, μεταξύ άλλων, την Premier League και που αγαπήθηκε όσο λίγοι.