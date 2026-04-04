«Κοντά στον Ολυμπιακό ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ»: Tα στατιστικά του Αμερικανού γκαρντ

Η σεζόν στη Euroleague φτάνει στην τελική της ευθεία, με κάθε παιχνίδι να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις ομάδες, όμως τα δημοσιεύματα για μεταγραφικές κινήσεις έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Μεταξύ αυτών, η περίπτωση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ τραβάει την προσοχή, καθώς το ιταλικό podcast «Backdoor Podcast» αναφέρει ότι ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.



Ο ΜακΙντάιρ, που φέτος αγωνίζεται στη Σερβία και τον Ερυθρό Αστέρα, παραμένει βασικός περιφερειακός της ομάδας του και πρόκειται να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι. Η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό θα ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με τα σχέδια του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που συνδυάζει εκρηκτικότητα στο σκοράρισμα, καλή οργάνωση και συμμετοχή σε πολλαπλές πτυχές του παιχνιδιού.



Στατιστικά, ο Αμερικανός γκαρντ μένει σταθερά γύρω στους 12,2 πόντους ανά παιχνίδι με ποσοστό ευστοχίας στο σύνολο 51,1% . Στο δίποντο εκτελεί με 51,3% επιτυχία, ενώ πίσω από τα 6,75 μέτρα σουτάρει με 32%. Παράλληλα, καταφέρνει να μοιράζει 7,3 ασίστ για μόλις 2,7 λάθη ανά παιχνίδι, ενώ μαζεύει 4,5 ριμπάουντ, δείχνοντας ότι η συνεισφορά του ξεπερνάει το καθαρό σκοράρισμα. Με μέσο όρο συμμετοχής 30,5 λεπτά σε 34 παιχνίδια, ο ΜακΙντάιρ έχει υψηλό ενεργό usage, που αγγίζει το 21,8%, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του.



Παρά την προοπτική μεταγραφής, η ομάδα και ο παίκτης παραμένουν πλήρως αφοσιωμένοι στα κρίσιμα παιχνίδια που απομένουν στη σεζόν και τον μεγάλο στόχο της Euroleague. Η πιθανή συμφωνία με τον Ολυμπιακό αποτελεί μια κίνηση που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν, ενισχύοντας την περιφέρεια με έναν ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο παίκτη.