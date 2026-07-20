Κοντοτόλη: Γιορτή με εκατοντάδες προσκεκλημένους και πολιτικά «πηγαδάκια» για την επόμενη μέρα
Πολιτικά «πηγαδάκια» και ζυμώσεις για τα επόμενα βήματα στην ονομαστική γιορτή της ανεξάρτητης βουλευτού Μαρίνα Κοντοτόλη.
Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη γιόρτασε την ονομαστική της εορτή με εκατοντάδες προσκεκλημένους. Στο πλευρό της ο σύζυγός της Γιάννης Ραγκούσης, ενώ τα πολιτικά πηγαδάκια περιστρέφονταν γύρω από τα επόμενα βήματά της.
Λίγες ημέρες μετά τις πολιτικές εξελίξεις που τη βρίσκουν πλέον ανεξάρτητη βουλευτής Τρικάλων -καθώς αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ- η Μαρίνα Κοντοτόλη υποδέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής εκατοντάδες φίλους, συνεργάτες και πολίτες που έσπευσαν να της ευχηθούν για την ονομαστική της εορτή.
Πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα, η εκδήλωση απέκτησε και έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά κυρίως γύρω από τα επόμενα βήματα της ίδιας της βουλευτού.