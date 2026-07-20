Κοντοτόλη: Γιορτή με εκατοντάδες προσκεκλημένους και πολιτικά «πηγαδάκια» για την επόμενη μέρα

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη γιόρτασε την ονομαστική της εορτή με εκατοντάδες προσκεκλημένους. Στο πλευρό της ο σύζυγός της Γιάννης Ραγκούσης, ενώ τα πολιτικά πηγαδάκια περιστρέφονταν γύρω από τα επόμενα βήματά της.

Λίγες ημέρες μετά τις πολιτικές εξελίξεις που τη βρίσκουν πλέον ανεξάρτητη βουλευτής Τρικάλων -καθώς αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ- η Μαρίνα Κοντοτόλη υποδέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής εκατοντάδες φίλους, συνεργάτες και πολίτες που έσπευσαν να της ευχηθούν για την ονομαστική της εορτή.

Πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα, η εκδήλωση απέκτησε και έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά κυρίως γύρω από τα επόμενα βήματα της ίδιας της βουλευτού.