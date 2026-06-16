Γιαννάκος στο FLASH για τη Μάρω Κοντού: «Την παρακολουθούν πνευμονολόγοι, ελπίζουμε να τα καταφέρει»

Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η Μάρω Κοντού καθώς αντιμετωπίζει ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δηλώνει στον FLASH ότι η κατάστασή της είναι σταθερή, παρόλα αυτά σοβαρή.

«Από χθες το βράδυ, η κ. Μάρω Κοντού εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, στην καρδιολογική κλινική με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Την παρακολουθούν πνευμονολόγοι και η κατάστασή της είναι σταθερή.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η κ. Μάρω Κοντού είναι 93 χρόνων και οι δυσκολίες είναι πολλές. Εμείς της ευχόμαστε περαστικά και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει...» είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της μιας και δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο.