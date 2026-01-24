Κόντρα δήμου Γλυφάδας - ΔΕΔΔΗΕ για τη φονική πλημμύρα: «Ωρολογιακή βόμβα τα έργα στον Υμηττό»

Σε πεδίο αντιπαράθεσης εξελίσσεται η επόμενη ημέρα της φονικής πλημμύρας στην Άνω Γλυφάδα, που στοίχισε τη ζωή σε μια 56χρονη γυναίκα. Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του ΔΕΔΔΗΕ, χαρακτηρίζοντας τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων υψηλής τάσης στον Υμηττό ως την κύρια αιτία για τους τόνους λάσπης που κατέκλυσαν την πόλη.

«Ωρολογιακή βόμβα» τα μπαζώματα

Με μια εκτενή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενη από αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό, ο Γιώργος Παπανικολάου κάνει λόγο για «πρόχειρες παρεμβάσεις» που έγιναν την περασμένη άνοιξη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι εκσκαφές μήκους ενός χιλιομέτρου δημιούργησαν σαθρό έδαφος, ενώ καταγγέλλει κάθετο μπάζωμα στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για τη δημιουργία δρόμου διέλευσης καλωδίων.

«Τουλάχιστον 1.200 κυβικά μέτρα φερτών υλικών έφτασαν στις οδούς Μετσόβου και Ανθέων μόνο από αυτό το σημείο», τονίζει ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι οι αγωγοί που τοποθετήθηκαν ήταν ανεπαρκείς. Παράλληλα, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς η ορμή του νερού αποκάλυψε το δίκτυο, αφήνοντας καλώδια υψηλής τάσης εκτεθειμένα να αιωρούνται πάνω από τη ρεματιά.

ΔΕΔΔΗΕ: Αποτέλεσμα και όχι αιτία της πλημμύρας

Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ με ανακοίνωσή του απέρριψε κατηγορηματικά κάθε συσχετισμό του έργου με την καταστροφή και την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Ο Διαχειριστής υποστηρίζει ότι το έργο είναι «εμβληματικό», χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες επιστημονικές μελέτες και άδειες.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ανάδυση των καλωδίων στην επιφάνεια είναι αποτέλεσμα του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου και όχι η αιτία του, σημειώνοντας ότι στο μεγαλύτερο μέρος του το σκάμμα παρέμεινε ακέραιο παρά τις εκτεταμένες διαβρώσεις στο γειτονικό έδαφος. Ο οργανισμός διαβεβαιώνει ότι συνεργεία του επιχειρούν ήδη για την αποκατάσταση, ενώ προειδοποιεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν τα σημεία λόγω σαθρότητας του εδάφους.

Η κόντρα αναμένεται να κλιμακωθεί, καθώς ο Γιώργος Παπανικολάου προανήγγειλε ότι η κακοκαιρία έφερε στο φως μπαζώματα στον Υμηττό που χρονολογούνται ακόμη και από τη δεκαετία του 1960. Η δημοτική αρχή δηλώνει έτοιμη να παρουσιάσει επιπλέον στοιχεία τις επόμενες ημέρες, απαιτώντας οριστικές και σωστές τεχνικές λύσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ αντί για «πρόχειρα μπαζώματα».