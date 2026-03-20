Κόντρα για τον Οδοντωτό: «Δεν ανοίγει χωρίς μελέτη» λέει ο Κυρανάκης -«Χαιρετίσματα» απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ

Χωρίς γεωλογική μελέτη, που θα διαβεβαιώνει ότι είναι ασφαλής, ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων δεν πρόκειται να λειτουργήσει, ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών Αχαΐας, Σίας Αναγνωστοπούλου (ΝΕΑΡ) και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ).



«Θα βάζατε την υπογραφή σας να ανοίξει πάλι με ασφάλεια ο Οδοντωτός όσο δεν υπάρχει μία γεωλογική μελέτη, την οποία ζητήσαμε χθες από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να χρηματοδοτήσει;» ρώτησε ο αναπληρωτής υπουργός και πρόσθεσε: «Έχω επικοινωνήσει προφορικά μαζί του, τηλεφωνικά, και έχει αποδεχτεί γεωλογική μελέτη, η οποία θα παρατηρήσει την ένταση και τη συχνότητα των φαινομένων».

Όπως υπογράμμισε, «αν δεν γίνει αυτή η μελέτη, και κάποιος δεν βάλει την υπογραφή του, ότι μπορεί, καινούριο τραίνο ή παλιό τραίνο, να λειτουργήσει με ασφάλεια στον Οδοντωτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές και την ανθρώπινη ασφάλεια».



Η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε ογκώδη βράχο που έπεσε στη γραμμή, ενώ βράχια είχαν πέσει και πριν από ενάμιση μήνα και σε αμαξοστοιχία η οποία εκτελούσε εκείνη την ώρα δρομολόγιο.

Ο αναπληρωτής υπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας: «Πίστευα ότι μετά από την πολύ μεγάλη τραγωδία που ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον θα μπορούσαμε εμείς εδώ στην Ολομέλεια να συμφωνήσουμε ότι, όντως, βάζουμε πρώτα την ασφάλεια. Εσείς βάζετε πρώτα τη λαϊκίστικη προσέγγιση, απλά για να μπορέσετε να ικανοποιήσετε τα αυτιά των ψηφοφόρων σας».

Απαντώντας, η Σία Αναγνωστοπούλου ανέφερε ότι έχει θέσει το θέμα από το 2023. «Ερχόσαστε και μου λέτε ότι, τώρα, ζητάτε γεωλογική μελέτη από την περιφέρεια. [. . .] Αντί να κάνουμε έργα, θα ξεκινήσουμε μελέτες. Φτου και από την αρχή», είπε.

«Οι κατολισθήσεις πάντα υπήρχαν» είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, [. . .] «αλλά εσείς κάνατε ότι δεν ξέρατε τίποτα. Ούτε ένα έργο. Ούτε μία μελέτη», είπε από τη μεριά του ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. «Δεν υπάρχει λαϊκισμός όταν είναι πάνδημο το αίτημα [επαναλειτουργίας]», «Απλώς φοβάστε εσείς για τη δικιά σας ασφάλεια, για να μην βάλετε υπογραφή σε τίποτα, γιατί η Hellenic Train είναι ασύδοτη [. . .] ενώ έχουμε και την πολυδιάσπαση του ΟΣΕ [. . .] με αποτέλεσμα να διαχέονται οι ευθύνες. Όταν ακούει ο κόσμος ότι “ξεκινάμε γεωλογική μελέτη τώρα” [. . .] γελάει. Ξέρετε τι λέει; “Χαιρετίσματα”. Δεν ανοίγει ο Οδοντωτός ποτέ», συμπλήρωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.



Ανταπαντώντας, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι αυτά τα φαινόμενα δεν είχαν ξανασυμβεί σε τέτοια ένταση. «Αυτοί είναι μεγάλοι ογκώδεις βράχοι οι οποίοι μπορεί να πέσουν στα κεφάλια ανθρώπων», συμπλήρωσε. Πρόσθεσε ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί η προηγούμενη μελέτη, του 2024, «γιατί αυτά είναι νέα φαινόμενα, μεγαλύτερης έντασης, μεγαλύτερης επικινδυνότητας».



«Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι, αν έπεφτε ένας βράχος, και είχαμε ένα ελαφρύ ατύχημα, για να μην πω τίποτα χειρότερο, εσείς θα ήσασταν οι πρώτοι οι οποίοι θα κατηγορούσατε την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά για ποινικές ευθύνες», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.