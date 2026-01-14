Κόντρα Κωνσταντοπούλου - Αραχωβίτη στην εξεταστική: «Όταν ένας δεν μιλάει, κάποιος τον κρατάει»

Επίθεση στον Σταύρο Αραχωβίτη και… στο βάθος στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ πως «κάτι κρύβει» και πως αποφεύγει να καταγγείλει την κυβέρνηση της ΝΔ, με τον ίδιο να τονίζει πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στους «γαλάζιους» υπουργούς, αλλά «δεν είναι εισαγγελέας» για να κρίνει εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

«Εαν δεν υπήρχε ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που τους άφησε να αλωνίζουν δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξετάζοντας τον μάρτυρα στην επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ , λέγοντας πως ναι μεν δεν υιοθετεί τα περί διαχρονικής παθογένειας στον Οργανισμό, πλην όμως «κάποιοι μηχανισμοί συσκότισης συντηρήθηκαν από παντού».

Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε πως ο μάρτυρας διστάζει να μιλήσει για ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, με τον Σταύρο Αραχωβίτη να τονίζει πως δεν είναι εισαγγελέας για να κρίνει.

«Κανείς δεν με κρατάει»

«Ο ρόλος μου σήμερα ως μάρτυρα δεν έχει να κάνει με κρίσεις. Παραδώσαμε ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που παραδόθηκε ήταν για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά αυτό καταστρατηγήθηκε», κατέθεσε. «Όταν διστάζει κάποιος να μιλήσει σημαίνει πως κάποιος τον κρατάει», σχολίασε σε άλλο σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Σταύρο Αραχωβίτη να απαντά: «Κανείς δεν με κρατάει».

Ο διάλογος μεταξύ των δύο είναι χαρακτηριστικός:

Σταύρος Αραχωβίτης: Είμαι εδώ να πω για τη θητεία μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχετε άποψη για το σκάνδαλο;

Σταύρος Αραχωβίτης: Η άποψή μου είναι πως η «καρδιά» του σκανδάλου είναι μια δομημένη φαίνεται, οργάνωση που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας έπαιρνε από το εθνικό απόθεμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας λέει πως στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει εμπλοκή κυβερνητική. Γιατί διστάζετε να απαντήσετε; Ποιος σας κρατάει;

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν με κρατάει κανένας. Είμαι εδώ για να πω ό,τι γνωρίζω με πλήρη τεκμηρίωση. Κρίσεις, εκτιμήσεις, πολιτικές απόψεις δεν είναι η κατάλληλη θέση αυτή για να κάνω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, θα κάνω τη τελευταία μου ερώτηση…

Σταύρος Αραχωβίτης: Μετά θα εκτελεστώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς παραδώσατε στον Βορίδη, το πνεύμα αυτό όχι σε εμένα! Κατά την άποψή σας υπάρχουν ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη;

Σταύρος Αραχωβίτης: Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για ποινικές ευθύνες σας ρώτησα.

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν είμαι εγώ ο εισαγγελέας.

ΣΥΡΙΖΑ κατά Κωνσταντοπούλου: «Άθλιες πρακτικές»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για «άθλιες πρακτικές» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «σύμπλευσή» της με τη ΝΔ όσον αφορά στη «διάχυση» ευθυνών και κατηγορώντας την πως επί 40 λεπτά εξαπέλυσε επίθεση στον μάρτυρα με την ανοχή του προεδρείου.

Νωρίτερα πάντως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στον πρόεδρο της εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλο, καταγγέλλοντας χρονοτριβές και αντιπερισπασμούς εκ μέρους του προεδρείου. «Μετά τους Κυριαζίδη και Καιρίδη, έχουμε και τον νταή Νικολακόπουλο», είπε.

Σημειωτέον, πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει την Πέμπτη (15/1), έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και αδυνατεί να εμφανιστεί, σύμφωνα με ενημέρωση του προεδρείου.