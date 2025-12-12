Κόντρα Πιερρακάκη - Φάμελλου: «Έχετε ελαφρύ μονοπώλιο τοξικότητας στην περιγραφή όσων συνέβησαν»

Την πρώτη του μετωπική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, αμέσως μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, είχε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί του κρατικού προϋπολογισμού του '26.

Αρχικώς, ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη, πλην όμως υποστήριξε πως οι στιγμές «δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς», καθώς η χώρα μαστίζεται από ακρίβεια και αισχροκέρδεια. Μάλιστα κατήγγειλε υπερπλεονάσματα και ζήτησε μείωση έμμεσων φόρων, προκαλώντας την αντίδραση του υπουργού.

«Καταγγείλατε τη γερμανική πολιτική, όταν ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών που στήριξε την ελληνική υποψηφιότητα, είναι σοσιαλιστής», απάντησε αρχικώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Ο κύριος Τσίπρας συμμετείχε ως παρατηρητής στη σύνοδο των ευρωπαίων ευρωσοσιαλιστών, νόμιζα πως ήσασταν σε αλληλεπίδραση μαζί τους. Καταγγείλατε και το ΕΛΚ, ξέρετε είχαμε χθες στήριξη και από άλλα κόμματα. Νομίζω ότι έχετε ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το κλίμα στην Ευρώπη…», σχολίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Ποιους και πώς θα φορολογούσατε εσείς;»

«Πείτε μας ποιους και πώς θα φορολογήσετε εάν είχατε εσείς τις τύχες της χώρας», είπε μάλιστα ο υπουργός, ρίχνοντας το γάντι στον Σωκράτη Φάμελλο, ρωτώντας τον ακόμη «πού το είδατε το υπερπλεόνασμα; Το συνολικό είναι μείον 0,2!»

Η κόντρα δεν σταμάτησε εδώ. «Μιλήσατε για τοξικότητα κύριε Πιερρακάκη. Τοξικότητα είναι να μην μπορείς να ζήσεις, να μην σου φτάνει ο μισθός, να μην έχεις το γιατρό και το δάσκαλό σου», υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει το «κρυφτό» πίσω από το δημοσιονομικό κόφτη, καταγγέλλοντας πως «έχει 1,7 δισ. επειδή επέλεξε να μην εισπράξει φόρους από τους πλούσιους που αισχροκερδούν».

«Μετά από 15 χρόνια θυσίας βλέπουμε την Ελλάδα επικεφαλής του Eurogroup. Η αντίθεσή μας με την κυβερνητική πολιτική είναι δεδομένη, ωστόσο είναι εξαιρετικά σημαντικό και πάνω από τα κόμματα αυτό που συνέβη», υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, ρωτώντας εάν η νέα του θέση θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα, δεδομένου ότι, όπως είπε, η Ελλάδα «χρειάζεται υπουργό», προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φτωχοποίηση, το ιδιωτικό χρέος και τη χαμηλή παραγωγικότητα.

«Δεν έχουμε συγχαρητήρια να δώσουμε»

Η επιλογή του νέου επικεφαλής του Eurogroup δεν είναι ζήτημα εθνικής προέλευσης αλλά ταξικής επιλογής, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος σχολίασε: «ούτε συγχαρητήρια έχουμε να δώσουμε, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη έχουν να περιμένουν κάτι από ένα λίγο πιο δεξιό Ντάισελμπλουμ».

«Μικροψυχία, γι'αυτό είστε μικρά κόμματα»

Έντονη υπήρξε η αντίδραση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Αθανάσιου Πετραλιά ο οποίος καταλόγισε «μικροψυχία» στη στάση ορισμένων κομμάτων.

«Όλη η Ευρώπη μας συγχαίρει και κάποια μικρά κόμματα δείχνουν μικροψυχία και κάνουν επίθεση στον υπουργό που μόλις εξελέγη. Αυτή η στάση εξηγεί το γιατί είστε μικρά κόμματα. Εκμηδενίσατε την πιο σημαντική θέση που έχει πάρει ποτέ Έλληνας στην Ευρώπη. Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια…», σχολίασε.