Κόντρα στη Βουλή για την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής - «Το σύστημα αυτό έκλεισε τον κύκλο του»

Η οριστική κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, με την πρόβλεψη για εκλογή από τον πρώτο γύρο και καθιέρωση ενός συστήματος εναλλακτικής ψήφου, έχει προκαλέσει την οξεία αντίδραση της αντιπολίτευσης η οποία στήριξε άπασα την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας στα ομαδικά πυρά, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε από βήματος Ολομέλειας όπου συζητείται ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πως το νέο εκλογικό σύστημα θα οδηγήσει στην πραγματική νομιμοποίηση των τοπικών αρχόντων μέσω της αύξησης της συμμετοχής.

«Στόχος η αύξηση της συμμετοχής»

«Το σύστημα των δύο γύρων έχει κλείσει τον κύκλο του», ανέφερε ο υπουργός, λέγοντας πως νούμερο «ένα» στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών, ιδίως στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, η ταλαιπωρία των ψηφοφόρων, αλλά και τα «παζάρια μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου».

«‘Δεν μας αρέσει το εκλογικό σύστημα, άρα είναι αντισυνταγματικό’. Αυτό μας λέτε», είπε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ο Θεόδωρος Λιβάνιος, διευκρινίζοντας πως το Σύνταγμα δεν θέτει συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, πολλώ μάλλον σύστημα δύο γύρων και σχολιάζοντας πως «σύστημα Φρανκενστάιν ήταν το πρωτοφανές σε όλη την υφήλιο, να κερδίζει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή και να είναι μειοψηφία μέσα στο δημοτικό του συμβούλιο!».

Νέα «γαλάζια» καρφιά κατά Δούκα

Νωρίτερα, ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ που υπέβαλε την ένσταση αντισυνταγματικότητας, έκανε λόγο για «νόθευση της λαϊκής βούλησης» και «συνταγματική φακιρική».

«Θέλετε ένα εκλογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο για να βγαίνουν αυτοί που θέλει η κυβέρνηση. Θα μπορούσατε να ψηφίσετε μία διάταξη που θα λέει θα έχουμε πάντα πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Τασούλα και δήμαρχο Αθηναίων των Μπακογιάννη!», υποστήριξε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, με τον Δημήτρη Καιρίδη να μην αφήνει το σχόλιο να πέσει κάτω.

«Νομίζω πως θα ήσασταν σε καλύτερη κατάσταση εαν είχε εκλεγεί ο Μπακογιάννης με όλα τα προβλήματα που σας δημιουργεί ο Χάρης Δούκας. Για εμάς είναι βούτυρο στην φέτα μας η εκλογή του Δούκα, είναι δυσφήμιση καθημερινή του λαϊκού μετώπου που θέλετε να φτιάξετε», ανέφερε αιχμηρά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, ρίχνοντας νέα «καρφιά» στον Χάρη Δούκα, υποστηρίζοντας πως «η Αθήνα δεν έχει βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση ακόμη και στα βαθιά χρόνια της κρίσης».

Αντιδράσεις και από την ελάσσονα αντιπολίτευση

Νωρίτερα, για προδήλως αντισυνταγματικό σύστημα έκανε λόγο ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. «Προτείνετε έναν εκλογικό νόμο με χαρακτηριστικά παπατζή. Εδώ δήμαρχος εκεί δήμαρχος πού είναι ο δήμαρχος;», σχολίασε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας την πρόταση για το νέο εκλογικό σύστημα ως «ιλαροτραγωδία».

«Το πάθημα Μπακογιάννη φέρνει το σημερινό αντισυνταγματικό εξάμβλωμα», υποστήριξε εντωμεταξύ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας σε κάθε περίπτωση απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας.