«Κόντρα» της Κιμ Καρντάσιαν με τις WAGs της F1 - Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Grand Prix του Μονακό, πραγματοποιώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις του αγωνιστικού τριημέρου. Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα, έχοντας στραμμένο το ενδιαφέρον της στον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στη δεύτερη θέση, πίσω από τον νικητή Κίμι Αντονέλι και μπροστά από τον Ισάκ Χάντζαρ.

Κατά τη διάρκεια της απονομής, η Καρντάσιαν απαθανάτισε τη στιγμή που ο Βρετανός οδηγός ανέβηκε στο βάθρο, με τον Χάμιλτον να της στέλνει ένα φιλί από απόσταση, εικόνα που γρήγορα έκανε τον γύρο των social media.

Ωστόσο, ένα άλλο περιστατικό ήταν αυτό που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, η Καρντάσιαν φαίνεται να περνά μπροστά από το βάθρο μετά το τέλος των πανηγυρισμών, να παίρνει μία πετσέτα που είχε αφήσει εκεί ο Αντονέλι και να τη χρησιμοποιεί για να σκουπίσει το πρόσωπό της.

Σύμφωνα με τη Sun, αρκετές σύντροφοι οδηγών εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη μεγάλη προβολή που έλαβε η Καρντάσιαν από τα επίσημα μέσα της Formula 1 και τις ομάδες. Μάλιστα, ορισμένοι χαρακτήρισαν την κατάσταση υπερβολική, υποστηρίζοντας ότι η προσοχή στράφηκε περισσότερο στην παρουσία της παρά στα αγωνιστικά δρώμενα του τριημέρου.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο από συνομιλία της με την Αλεξάντρα Σεν Μλε, σύντροφο του Σαρλ Λεκλέρ, με ορισμένους χρήστες να ερμηνεύουν τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση ως ψυχρή, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάτι που να επιβεβαιώνει τα σχετικά σχόλια.