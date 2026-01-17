Κόντρα Τσελέντη-Παπαδόπουλου για την Κυλλήνη: Οι σεισμολόγοι δεν γράφουν βερεσέ Ρίχτερ σε τεφτέρια

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του σεισμολόγου Άκη Τσελέντη απέναντι στην ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τη συστάδα σεισμών στην Κυλλήνη, με τον γνωστό επιστήμονα να «ανάβει φωτιές» μέσω Facebook.

Όπως σημείωσε, «όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι "ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή!". Δηλαδή εν μέσω του ψύχους να έχουμε τις οικογένειες με παιδιά έξω».

Ο Άκης Τσελέντης ανέβασε τόνους λέγοντας πως «οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!».

Για την περιοχή της Κυλλήνης υπογράμμισε πως «δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΟ με σεισμούς. "Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε"…».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«Η διαχείριση της σεισμικής πληροφορίας απαιτεί σοβαρότητα με έμφαση την ψυχολογία των κατοίκων και μείωση του πανικού»

Μολονότι πρόσφατα είχα μια μικρή απουσία από τα ΜΜΕ (για τοὺς γνωστούς λόγους) αναγκάστηκα να βγω χθες στον έγκριτο φίλο δημοσιογράφο Μάκη Νοδάρο αν και δεν ήμουν fit.

Ο λόγος ήταν ότι δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από έντρομους κατοίκους στη ΒΔ Πελοπόννησο και Ζάκυνθο που με ρωτούσαν θα μείνουν το βράδυ έξω στη παγωνιά!

Όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι «ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή!

Δηλαδή εν μέσω του ψύχους να έχουμε τις οικογένειες με παιδιά έξω.

Αγαπητέ συνάδελφε οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!

Μελετώντας τον χάρτη μικρο σεισμικής έξαρσης σε όλη τη χώρα υπάρχουν περιοχές με σεισμολογικά χαρακτηριστικά τα ίδια με αυτά που καταγράψαμε στο Αρκούδι.

Δεν είναι σωστό αν κάποια επιστημονική έρευνα μας δείχνει για αυξημένη πιθανότητα να γίνει ένας μεγάλος σεισμός και να το ανακοινώνουμε στους κατοίκους προκαλώντας πανικό.

Γιατί ο συνάδελφος δεν κατέθεσε την μελέτη του στις αρμόδιες υπηρεσίες σεισμικής προστασίας.

Δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΟ με σεισμούς. «Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε» ….

(**) Από την ανάρτηση: Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά, που δε θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου». Τι νοιάζει τον απλό κάτοικο;;;»