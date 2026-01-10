Κόπα Άφρικα: «Ερυθρόλευκη» υπόθεση ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ελ Καμπί και Μπρούνο

Πολύ πιο εύκολα από ότι αρχικά αναμενόταν, η Νιγηρία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή το μεγάλο υπερόπλο της, τον Βίκτορ Οσιμέν, ο οποίος είχε ένα γκολ και μία ασίστ. Τη δική του ξεχωριστή συμβολή στο ματς είχε και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε την ασίστ στο πρώτο τέρμα των Νιγηριανών.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε έναν επιθετικό μονόλογο για την Νιγηρία, με την Αλγερία να μην καταφέρνει σε κανένα σημείο του αγώνα να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλό της και να μένει εκτός θεσμού. Χαρακτηριστικό της αδυναμίας της Αλγερίας να απειλήσει είναι το γεγονός ότι επιχείρησε μόλις τρία σουτ στον αγώνα, ενώ κανένα εξ' αυτών δεν βρήκε στόχο.

Από την άλλη μεριά, η Νιγηρία είχε 13 τελικές, με τα 5 σουτ να βρίσκουν τέρμα και τα δύο να γίνονται εν τέλει γκολ. Στα ημιτελικά η Νιγηρία θα πετύχει την οικοδέσποινα του θεσμού, το Μαρόκο, σε έναν... πρόωρο τελικό! Εκεί θα δούμε μία... Ολυμπιακή κόντρα, με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι να τίθεται αντιμέτωπος με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.