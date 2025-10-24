Κόπηκε η ανάσα στο πλατό του GNTM: «Άτσαλη» πτώση της Ειρήνης την ώρα φωτογράφισης - Βίντεο

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε μια δοκιμασία του ριάλιτι σόου GNTM, με πρωταγωνίστρια μια διαγωνιζόμενη, η οποία είχε ένα ατύχημα στη διάρκεια της φωτογράφισής της, όταν έπεσε με την πλάτη από ένα σκαμπό χτυπώντας το κεφάλι της.

Κατά τη διάρκεια της λήψης, η Ειρήνη έχασε την ισορροπία της και λόγω του βρεγμένου σκηνικού, γλίστρησε από τη καρέκλα στην οποία καθόταν και βρέθηκε απευθείας στο δάπεδο με «άτσαλο» τρόπο. Η αγωνία στο πλατό ήταν εμφανής, με τους κριτές και το συνεργείο να τρέχουν κοντά της ενώ η παραγωγή φρόντισε αμέσως να τη βοηθήσει, με τα μέλη της παραγωγής να τη στεγνώνουν και να τη φροντίζουν.



Η ίδια αντέδρασε με ψυχραιμία, εξηγώντας: «Όχι, είμαι εντάξει. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας. Είμαι καλά. Δεν τα παρατάμε, έπρεπε να βγάλω το κλικ!».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έτρεξε αμέσως κοντά της και της είπε: «Δεν πονάς τώρα γιατί είσαι σε ένταση και δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να τη δούμε λίγο να είμαστε σίγουροι».