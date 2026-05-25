Κόρι Τζόσεφ: Μπήκε στη κλειστή λίστα παικτών που έχουν ανέβει στη «κορυφή» NBA και Euroleague

Ο Ολυμπιακός, στα μέσα της σεζόν «φώναζε» ότι χρειαζόταν μεταγραφική ενίσχυση στη θέση του άσου. Μετά από τον δεύτερο τραυματισμό του Κίναν Έβανς και τις μικρές αμφιβολίες γύρω από το όνομα του Φρανκ Νιλικίνα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν στο πρόσωπο του Κόρι Τζόσεφ τον «ιδανικό» για να πλαισιώσει τον Τόμας Γουόκαπ.

Ο Αμερικανός δεν ήταν η πρώτη φορά που υπέγραφε στη διοργάνωση, αφού είχε και ένα «παρελθόν» με τη Μονακό, χωρίς να καταφέρει εν τέλει να μετρήσει συμμετοχή. Αν και αμφισβητήθηκε στην αρχή μέχρι και από φίλους της ομάδας, ότι είναι αρκετά «βαρύς» και δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, απέδειξε από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο παχνίδι απέναντι στη Ρεάλ, ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει όταν δυσκολεύει η κατάσταση και μπορεί να πάρει την ομάδα και τη μπάλα στα «χέρια» του.

Το 2014 στέφθηκε πρωταθλητής του NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε ο 14ος παίκτης στην ιστορία που έχει στην κατοχή του και τους δύο κορυφαίους τίτλους.

Ποιοι είναι αυτοί που το έχουν... ξανακάνει