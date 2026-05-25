Κόρι Τζόσεφ: Μπήκε στη κλειστή λίστα παικτών που έχουν ανέβει στη «κορυφή» NBA και Euroleague
Ο Αμερικανός κατέκτησε την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό και μπήκε σε μία κλειστή λίστα των λεγόμενων «double».
Ο Ολυμπιακός, στα μέσα της σεζόν «φώναζε» ότι χρειαζόταν μεταγραφική ενίσχυση στη θέση του άσου. Μετά από τον δεύτερο τραυματισμό του Κίναν Έβανς και τις μικρές αμφιβολίες γύρω από το όνομα του Φρανκ Νιλικίνα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν στο πρόσωπο του Κόρι Τζόσεφ τον «ιδανικό» για να πλαισιώσει τον Τόμας Γουόκαπ.
Ο Αμερικανός δεν ήταν η πρώτη φορά που υπέγραφε στη διοργάνωση, αφού είχε και ένα «παρελθόν» με τη Μονακό, χωρίς να καταφέρει εν τέλει να μετρήσει συμμετοχή. Αν και αμφισβητήθηκε στην αρχή μέχρι και από φίλους της ομάδας, ότι είναι αρκετά «βαρύς» και δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, απέδειξε από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο παχνίδι απέναντι στη Ρεάλ, ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει όταν δυσκολεύει η κατάσταση και μπορεί να πάρει την ομάδα και τη μπάλα στα «χέρια» του.
Το 2014 στέφθηκε πρωταθλητής του NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε ο 14ος παίκτης στην ιστορία που έχει στην κατοχή του και τους δύο κορυφαίους τίτλους.
Ποιοι είναι αυτοί που το έχουν... ξανακάνει
- Μπιλ Μπράντλεϊ – Νιου Γιορκ Νικς (1970, 1973), Ολίμπια Μιλάνο (1966)
- Τζιμ Μπρούερ – Λος Άντζελες Λέικερς (1982), Καντού (1983)
- Μπομπ ΜακΑντού – Λος Άντζελες Λέικερς (1982, 1985), Ολίμπια Μιλάνο (1987, 1988)
- Τόνι Κούκοτς – Σικάγο Μπουλς (1996, 1997, 1998), Σπλιτ (1989, 1990, 1991)
- Ζαν Τάμπακ – Χιούστον Ρόκετς (1994), Σπλιτ (1989, 1990, 1991)
- Ράσο Νεστέροβιτς – Σαν Αντόνιο Σπερς (2005), Βίρτους Μπολόνια (1998)
- Μανού Τζινόμπιλι – Σαν Αντόνιο Σπερς (2003, 2005, 2007, 2014), Βίρτους Μπολόνια (2001)
- Τζος Πάουελ – Λος Άντζελες Λέικερς (2009, 2010), Ολυμπιακός (2013)
- Ροντρίγκ Μπομπουά – Ντάλας Μάβερικς (2011), Αναντολού Εφές (2021, 2022)
- Ελάιτζα Μπράιαντ – Μιλγουόκι Μπακς (2021), Αναντολού Εφές (2022)
- Τζόρνταν Λόιντ – Τορόντο Ράπτορς (2019), Ρεάλ Μαδρίτης (2023)
- Όγκνιεν Κούζμιτς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2015), Ρεάλ Μαδρίτης (2018)
- Κώστας Αντετοκούνμπο – Λος Άντζελες Λέικερς (2020), Παναθηναϊκός (2024)
- Κόρι Τζόζεφ – Σαν Αντόνιο Σπερς (2014), Ολυμπιακός (2026)