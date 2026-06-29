Κορινθία: Καρέ-καρέ η έναρξη της φωτιάς που οδήγησε στη σύλληψη 57χρονης - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα αποκλειστικό βίντεο που φέρνει στο φως ο FLASH καταγράφει τη στιγμή που εκδηλώνεται η φωτιά στην Κορινθία, σε ένα περιστατικό για το οποίο οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 57χρονης, που κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση.



Στο οπτικό υλικό φαίνεται η στιγμή που ξεκινά η εστία της φωτιάς, με την 57χρονη γυναίκα να βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο στην άκρη του δρόμου, να σκύβει στα ξερόχορτα και στη συνέχεια να απομακρύνεται ενώ δίπλα της είναι κι ένας σκύλος.

Επίσης όπως φαίνεται σε ένα δεύτερο βίντεο που παρουσιάζει ο FLASH, μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες αρχίζουν να εξαπλώνονται, και μια άλλη γυναίκα, γειτόνισσα της 57χρονης, έχει βγει έντρομη και προσπαθεί να σβήσει την φωτιά.

Βίντεο με κάτοικο που προσπαθεί να σβήσει την φωτιά που έβαλε η 57χρονη στην Κορινθία

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/nO5KMXxL4R — Flash.gr (@flashgrofficial) June 29, 2026

Το βίντεο αποτελεί στοιχείο-κλειδί για την καταγραφή της εξέλιξης του περιστατικού και έρχεται στο φως μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών.



Η υπόθεση προστίθεται στη σειρά περιστατικών πυρκαγιών που έχουν απασχολήσει την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υπηρεσίες διερεύνησης εμπρησμών, με τις αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

138 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 29 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 492 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 571.626,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 138 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 127 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 εμπρησμούς από πρόθεση.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ υπενθυμίζει πως η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, ώστε να προστατεύονται ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.



Σημαντικό ρόλο στην κάλυψη τέτοιων περιστατικών έχουν τα οπτικά ντοκουμέντα, καθώς μπορούν να αποτυπώσουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων και να συνδράμουν στη διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.