Κορινθία: Υποψήφια με την Κωνσταντοπούλου η γυναίκα που κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Κορινθία

Υποψήφια βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας στις εκλογές του 2023, Μάιος και Ιούνιος, όπως και στις εκλογές του 2019, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα που εντοπίστηκε από στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Κόρινθο.

Νωρίτερα, ο FLASH έφερε στη δημοσιότητα βίντεο - ντοκουμέντο στο οποίο εμφανίζεται η γυναίκα να κινείται δίπλα σε ένα οικόπεδο λίγα λεπτά πριν ξεπηδήσουν οι φλόγες μέσα από ξερά χόρτα σε ένα χώρο που δείχνει να γνωρίζει αρκετά καλά.

Η έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής αλλά και η άμεση αντίδραση των κατοίκων βοήθησαν ώστε η φωτιά να μην πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Η πολιτική ενασχόληση της 57χρονης μέσω της Πλεύσης Ελευθερίας δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται.