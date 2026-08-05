Κόρινθος: Έπεσε τμήμα οροφής στα ανακαινισμένα Επείγοντα - Τραυματίστηκαν γιατρός και νοσηλεύτρια

Η ασφάλεια των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων βρίσκεται στο επίκεντρο μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τμήμα της ψευδοροφής κατέρρευσε στα πρόσφατα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό δύο εργαζομένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν αποκολλήθηκε τμήμα της ψευδοροφής στον χώρο των ανακαινισμένων Επειγόντων. Από την πτώση τραυματίστηκαν ελαφρά μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια, ενώ στον χώρο επικράτησε αναστάτωση τόσο μεταξύ των ασθενών όσο και του προσωπικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαζί με τα πλακίδια της ψευδοροφής έπεσε και βαρύ εξάρτημα. Από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος ασθενής ή άλλο μέλος του προσωπικού.

Τι φέρεται να προκάλεσε την κατάρρευση

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό δεν αποδίδεται σε αστοχία των υλικών αλλά σε κατασκευαστικό λάθος. Ειδικότερα, η κουρτίνα εξεταστηρίου φέρεται να ήταν στερεωμένη πάνω στα πλακάκια της ψευδοροφής και όχι σε σταθερό σημείο της οροφής.

Όταν η κουρτίνα δέχθηκε πίεση, αποκολλήθηκαν τα πλακίδια, παρασύροντας και το βαρύτερο εξάρτημα που βρισκόταν πάνω τους. Οι δύο εργαζόμενες υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς, ενώ – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – περισσότερο ήταν ο φόβος και η αναστάτωση που προκλήθηκαν στους παρευρισκόμενους.

Μετά το συμβάν, επισημαίνεται η ανάγκη να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο έργο, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι ανακαινισμένες εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για εργαζόμενους και ασθενείς. Όπως τονίζεται, οι ανακαινίσεις στα δημόσια νοσοκομεία είναι απαραίτητες, ωστόσο εξίσου κρίσιμο είναι να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των κατασκευών.