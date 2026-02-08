Κόρινθος: Επίθεση με γροθιές σε 15χρονο από συνομήλικούς του - Τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Ένας 15χρονος μαθητής χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έπειτα από επίθεση που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Κόρινθο.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα protinewskorinthias.gr, ο 15χρονος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο από παρέα συνομηλίκων του.



Συγγενικά του πρόσωπα έσπευσαν στο σημείο και τον μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ώστε να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αφορμή για το βίαιο επεισόδιο φέρεται να ήταν ένα κορίτσι. Το γεγονός αυτό πυροδότησε την ένταση μεταξύ των ανηλίκων και οδήγησε στην επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό του μαθητή.



Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει γνώση για το περιστατικό και ξεκινά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση και να προσδιορίσουν τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.