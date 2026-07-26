Κόρινθος: Φωτιά στον Άσσο - Τρία ελικόπτερα στη μάχη της κατάσβεσης

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στον Άσσο Κορινθίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2026





Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και τρία ελικόπτερα.