Κόρινθος: Φωτιά στον Άσσο - Τρία ελικόπτερα στη μάχη της κατάσβεσης
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στον Άσσο Κορινθίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα.
Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και τρία ελικόπτερα.