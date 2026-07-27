Κόρινθος: Ηλεκτροσυγκόλληση πίσω από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Νέα στοιχεία για τα αίτια της φονικής έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, που στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο, έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σε δεξαμενή της εγκατάστασης, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι οι σπινθήρες που προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία πυροδότησαν εύφλεκτα αέρια που υπήρχαν στον χώρο, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή ώστε τμήματα της μεταλλικής στέγης εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση, ενώ ακολούθησε εκτεταμένη πυρκαγιά που κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τη στιγμή του δυστυχήματος στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν και διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ ο πέμπτος εργαζόμενος, ηλικίας 25 ετών σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό της εγκατάστασης μετά την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έρευνα της Πυροσβεστικής, ο άτυχος άνδρας φέρεται να ήταν αυτός που έκανε τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. Από το τραγικό συμβάν, τραυματίστηκε και μία γυναίκα.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές και τα ειδικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, καθώς και αν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως, στρέφουν την έρευνα στην ηλεκτροσυγκόλληση που πραγματοποιούνταν στη δεξαμενή τη στιγμή της έκρηξης.

Η μαρτυρία του αναπληρωτή δημάρχου στον FLASH

O FLASH βρέθηκε στο σημείο και συνομίλησε με τον αναπληρωτή δήμαρχο, Χρήστο Μελέτη, για το περιστατικό. Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός και ακούστηκε μέχρι την πόλη της Κορίνθου, ενώ βάσει των μέχρι τώρα πληροφοριών η πηγή της έκρηξης φαίνεται να είναι η κεντρική δεξαμενή του εργοστασίου που περιέχει 13 τόνους ξυδιού.

Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής δήμαρχος ανέφερε: «Περίπου πριν από μισή ώρα ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος. Πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν σεισμός. Σαν να έγινε ένας πολύ ισχυρός σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Για να συνειδητοποιήσετε την έντασή του, ο θόρυβος ακούστηκε μέχρι και τις γύρω περιοχές.



Αμέσως ξέσπασε μια τεράστια φωτιά σε εργοστάσιο που παρασκευάζει ξύδι. Να ξέρετε ότι το περιεχόμενό του περιέχει και περίπου 15% οινόπνευμα, κάτι που φαίνεται ότι συνέβαλε στο πρόβλημα. Τη στιγμή της έκρηξης μέσα βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Για τον πέμπτο, δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο όλα δείχνουν ότι είναι νεκρός. Προς το παρόν θεωρείται αγνοούμενος. Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, περίπου 25 ετών. Εργαζόταν στην επιχείρηση τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια. Η καταγωγή του είναι από τη Βόρεια Ήπειρο, όμως διέμενε μόνιμα στην περιοχή.



Όπως βλέπετε κι εσείς, εκτοξεύτηκαν αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση. Η σκεπή διαλύθηκε και κομμάτια της έχουν βρεθεί ακόμη πιο πέρα. Ήταν μια τρομακτική έκρηξη. Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, εξερράγη η κεντρική δεξαμενή, η οποία περιείχε περίπου 13 τόνους ξιδιού. Όπως είπα και πριν, το περιεχόμενο περιλάμβανε περίπου 15% οινόπνευμα. Ήταν κάποιος λάθος χειρισμός; Έγινε κάποιο λάθος; Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή.»