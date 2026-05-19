Κόρινθος: Καρχαρίας 2,5 μέτρων βγήκε στην ακτή στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης

Ενθουσιασμό αλλά και τρόμο προκάλεσε ένα μικρό καρχαριάκι που βρήκε πολύ κοντά στην ακτή την Τρίτη 19 Μαΐου στην παραλία των Λουτρών της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο.

Το ψάρι, που είχε μήκος 2,5 μέτρα, βγήκε στα ρηχά της παραλίας γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους οι οποίοι κατέγραψαν το σκηνικό. Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το τοπικό μέσο korinthostv.gr

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι καρχαρίες κάνουν την εμφάνισή τους σε παραλίες τη χώρας με πιο πρόσφατη εκείνη του γαλάζιου καρχαρία στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Πού συναντάμε καρχαρίες στην Ελλάδα και ποια είδη υπάρχουν;

Η παρουσία των καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι σπάνια αφού στο Αιγαίο, το Ιόνιο και τα νερά της Κρήτης έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 31 είδη.

Οι λουόμενοι μπορούν να συναντήσουν από μικρόσωμα και ακίνδυνα είδη, όπως το Σκυλοψαράκι, έως και πιο μεγάλα όπως ο Καρχαρίας Προσκυνητής, που φτάνει ακόμη και τα 13 μέτρα και τρέφεται αποκλειστικά με πλαγκτόν. Υπάρχουν επίσης είδη που ζουν σε πολύ μεγάλα βάθη, όπως ο Αχινόγατος, αλλά και είδη που θυμίζουν σαλάχια, όπως οι Αγγελοκαρχαρίες (ρίνες).

Παρά τις διαφορές τους, κανένα από αυτά τα είδη δεν θεωρείται επιθετικό προς τον άνθρωπο, αφού δεν τον αναγνωρίζουν ως θήραμα.

Τι να κάνω αν δω έναν καρχαρία;

Το πιο σημαντικό είναι να μην πανικοβληθούμε στη θέα του. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει είναι ο λουόμενος να βγει ήρεμα από το νερό, χωρίς απότομες κινήσεις.

Τονίζεται ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Οι καρχαρίες δεν επιτίθενται χωρίς λόγο, εκτός αν αισθανθούν ότι απειλούνται. Ενημερώνουμε άμεσα τις τοπικές αρχές και αν είναι δυνατόν καταγράφουμε το ψάρι με βίντεο από απόσταση ασφαλείας.