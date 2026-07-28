Κόρινθος: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο - Ακούστηκε 25 χιλιόμετρα μακριά

Η ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας αποτυπώνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ από κάμερα ασφαλείας, ακούγεται η ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε και καταγράφονται οι σπίθες και τα μεταλλικά θραύσματα. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η έκρηξη ακούστηκε σχεδόν 25 χιλιόμετρα μακριά από την τοποθεσία του εργοστασίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη φέρεται να οφείλεται σε σπινθήρα που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης.

Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης υπήρχαν δεξαμενές που περιείχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης προς επεξεργασία, καθώς πρόκειται για εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ισχυρή έκρηξη να προκλήθηκε σε σύστημα προπανίου με καυστήρα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του εσωτερικού μιας δεξαμενής.

Ο 67χρονος εργάτης, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, εργαζόταν εκείνη την ώρα μαζί με τον αδελφό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν από την έκρηξη είχαν ολοκληρώσει εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε μεταλλικές επιφάνειες.

Ο αδελφός του στάθηκε τυχερός, καθώς τη στιγμή της έκρηξης είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο για να απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί.

Όπως έγινε γνωστό, ο 67χρονος απασχολούνταν ως εξωτερικός τεχνικός συνεργάτης και αναλάμβανε κατά διαστήματα εργασίες συντήρησης και επισκευών στην επιχείρηση, έπειτα από σχετική ανάθεση του ιδιοκτήτη.

Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν από στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος υπεύθυνος λειτουργίας της μονάδας.

Οι τρεις κατηγορούνται για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στην εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων και μέτρων ασφαλείας, καθώς και παραλείψεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.