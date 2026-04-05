Κόρινθος: Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προειδοποιεί για τα παλιά κτίσματα - «Είναι κίνδυνος-θάνατος»
Η ανάρτηση του γνωστού σεισμολόγου με αφορμή το φοβερό δυστύχημα με θύμα την 43χρονη Γερμανίδα τουρίστρια.
Το δυστύχημα στην Κόρινθο με την κατάρρευση μπαλκονιού που προκάλεσε τον φρικτό θάνατο μίας 43χρονης Γερμανίδας τουρίστριας, χθες Σάββατο 4 Απριλίου έφερε εκ νέου στην επικαιρότητα τους κινδύνους που υπάρχουν από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, ιδίως σε περιπτώσεις σεισμών.
«Θανατηφόρες οι αμέλειες»
Με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα social media «κρούωντας» το καμπανάκι: «Μερικές καταρρεύσεις κτιρίων χωρίς σεισμό. Στην Κόρινθο κατέρρευσε στηθαίο, σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε δύο παιδιά. Στα Πιτσίδια Κρήτης κατέρρευσε μπαλκόνι. Σκεφθείτε τη συμπεριφορά τέτοιων κτιρίων σε περίπτωση σεισμού.
Κίνδυνος-θάνατος τα παλιά κτίσματα και οι θανατηφόρες αμέλειες. Δεν έχουν ευθύνες μόνο οι ιδιοκτήτες ή όσοι κάνουν ανακαινίσεις και επισκευές. Ευθύνονται, κατά περίπτωση, και οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες».