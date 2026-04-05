Κόρινθος: Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προειδοποιεί για τα παλιά κτίσματα - «Είναι κίνδυνος-θάνατος»

Το δυστύχημα στην Κόρινθο με την κατάρρευση μπαλκονιού που προκάλεσε τον φρικτό θάνατο μίας 43χρονης Γερμανίδας τουρίστριας, χθες Σάββατο 4 Απριλίου έφερε εκ νέου στην επικαιρότητα τους κινδύνους που υπάρχουν από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, ιδίως σε περιπτώσεις σεισμών.

«Θανατηφόρες οι αμέλειες»

Με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα social media «κρούωντας» το καμπανάκι: «Μερικές καταρρεύσεις κτιρίων χωρίς σεισμό. Στην Κόρινθο κατέρρευσε στηθαίο, σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε δύο παιδιά. Στα Πιτσίδια Κρήτης κατέρρευσε μπαλκόνι. Σκεφθείτε τη συμπεριφορά τέτοιων κτιρίων σε περίπτωση σεισμού.



Κίνδυνος-θάνατος τα παλιά κτίσματα και οι θανατηφόρες αμέλειες. Δεν έχουν ευθύνες μόνο οι ιδιοκτήτες ή όσοι κάνουν ανακαινίσεις και επισκευές. Ευθύνονται, κατά περίπτωση, και οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες».