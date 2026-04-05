Κόρινθος: Πώς η παλιά παμπ «Τανγκό» έγινε παγίδα θανάτου - Μαρτυρίες-σοκ για τον θάνατο της 43χρονης

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι του Σαββάτου του Λαζάρου (4/4) την Κόρινθο, με θύμα μια 43χρονη μητέρα που επέστρεψε από τη Γερμανία για τις διακοπές του Πάσχα και βρήκε ακαριαίο θάνατο κάτω από τα συντρίμμια ενός μπαλκονιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Πήγασου, στην περιοχή Καλάμια, την ώρα που η άτυχη γυναίκα επέστρεφε με την οικογένειά της από γεύμα σε κοντινή ταβέρνα.

Το μοιραίο δευτερόλεπτο και οι κραυγές των παιδιών

Η 43χρονη κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό της μαζί με τα δύο της παιδιά, όταν ένα τμήμα του στηθαίου της ταράτσας αποκολλήθηκε και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από τόνους τσιμέντου και δομικών υλικών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών της. Οι κάτοικοι της περιοχής, συγκλονισμένοι, περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν, με τα ουρλιαχτά των παιδιών να «παγώνουν» την παραλία. Τα δύο παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο όπου έπεσε η μητέρα τους, περαστικοί αφήνουν πλέον κεράκια στη μνήμη της.

Εργασίες με κομπρεσέρ χωρίς μέτρα προστασίας

Στο κτίριο, που στο παρελθόν στέγαζε τη γνωστή παμπ «Τανγκό», πραγματοποιούνταν τις τελευταίες ημέρες εργασίες ανακαίνισης και στατικής ενίσχυσης από τον νέο ιδιοκτήτη. Μαρτυρίες κατοίκων στο Orange Press αναφέρουν ότι οι εργάτες δούλευαν με κομπρεσέρ από τις 7:00 το πρωί, γκρεμίζοντας τοίχους και σοβάδες σε ένα κτίριο ήδη διαβρωμένο από την αλμύρα της θάλασσας.

Το πλέον εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η πλήρης απουσία μέτρων ασφαλείας. Παρά τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, δεν είχε τοποθετηθεί καμία σήμανση ή προστατευτική περίφραξη στον εξωτερικό χώρο, αφήνοντας τους πεζούς εκτεθειμένους στον κίνδυνο.

Συλλήψεις και αναζητήσεις

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του εργολάβου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του επιβλέποντος μηχανικού, της ιδιοκτήτριας και των εργατών που συμμετείχαν στις εργασίες. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ύπαρξη των απαραίτητων αδειών και στην τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας, σε μια περιοχή που λόγω παλαιότητας πολλών κτιρίων εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών.