Κόρινθος: Στο «μικροσκόπιο» τα μέτρα ασφαλείας μετά την έκρηξη - Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη και η πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με έναν 67χρονο εργαζόμενο να χάνει τη ζωή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η έκρηξη και η φωτιά φέρεται να προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης που πραγματοποιούσε ο 67χρονος, σε σημείο κοντά σε παροχή αερίου.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τον ρόλο που μπορεί να έπαιξαν οι μεγάλες ποσότητες αλκοόλης στον χώρο, καθώς στο εργοστάσιο γινόταν παραγωγή ξυδιού. Ειδικότερα, διερευνάται εάν οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πυροδότησαν εκρηκτικό μείγμα από αναθυμιάσεις μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στο εργοστάσιο, καθώς εξετάζεται εάν ήταν επαρκή και εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες.

Πηγές της Πυροσβεστικής κάνουν ειδική αναφορά στα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων και απευθύνουν αυστηρή σύσταση προς ιδιοκτήτες, υπευθύνους ασφαλείας και εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας, αποφεύγοντας εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι τρεις συλληφθέντες εξετάζονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα.

Πυροσβέστες εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό

Την ώρα της έκρηξης, στο εργοστάσιο βρίσκονταν ακόμη τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως από τις εγκαταστάσεις.

Ο 67χρονος, ωστόσο, δεν πρόλαβε να βγει από το εργοστάσιο και εντοπίστηκε απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες κατά την αυτοψία στον χώρο.

Από την έκρηξη και τη φωτιά τραυματίστηκε ελαφρά ένας 37χρονος, ο οποίος βρισκόταν σε παρακείμενο σπίτι. Παράλληλα, στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου μεταφέρθηκε ένας κηπουρός που εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο και υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε ακούστηκε σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ συντρίμμια από το εργοστάσιο εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση. Σύμφωνα με αναφορές, ο ήχος της έκρηξης έγινε αντιληπτός ακόμη και στο Λουτράκι, ενώ οι καπνοί ήταν ορατοί σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας, αλλά και στα σύνορα με την Αττική.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 11 οχήματα.

Τα πλήρη αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.