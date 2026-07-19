Κόρινθος: Υπέκυψε στα τραύματα της η 50χρονη μετά το φρικτό τροχαίο με φορτηγό

Τραγική εξέλιξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, καθώς η 50χρονη γυναίκα που είχε ανασυρθεί βαριά τραυματισμένη υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korithostv.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Στη συνέχεια προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο.

Στο Ι.Χ. επέβαινε τριμελής οικογένεια, με την 50χρονη να τραυματίζεται σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση.