Κοριτσάκι μόλις τεσσάρων ετών τριγύριζε μόνο του σε δρόμο στο Μαρούσι - Χειροπέδες στους γονείς

Ένα τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του στο Μαρούσι, όταν οδηγός ταξί την είδε στον δρόμο και σταμάτησε για να τη βοηθήσει, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να προσδιορίσει πού βρίσκεται το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που η τετράχρονη βγήκε μόνη της από το σπίτι καθώς πριν από περίπου τέσσερις μήνες, κάτοικος της περιοχής την είχε εντοπίσει να περιπλανιέται ξανά στη γειτονιά.



Το κοριτσάκι ανέφερε στον οδηγό ότι οι γονείς του είχαν καυγά και ότι στο σπίτι βρισκόταν μόνο η γιαγιά. «Βρήκα ένα κοριτσάκι να περιπλανιέται μόνο του. Δεν μπορεί να μου υποδείξει πού είναι το σπίτι του. Μου είπε ότι η μαμά και ο μπαμπάς του μάλωσαν και ότι στο σπίτι τους είναι μόνο η γιαγιά», ανέφερε ο οδηγός ταξί.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι μετέφεραν το παιδί στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να εντοπιστούν οι γονείς του. Η 33χρονη μητέρα και ο πατέρας, με καταγωγή από τη Ρωσία, συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ στη συνέχεια η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη.



Η γυναίκα, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε: «Όταν το παιδί έφυγε έλειπα, ήμουν σε δουλειά, ο άντρας μου ήταν σπίτι, όμως δεν καταλάβαμε πώς έγινε. Το παιδί μάλλον άνοιξε την πόρτα μόνο του και βγήκε έξω. Το κλειδί δεν ήταν πάνω στην πόρτα, το βρήκε όμως και ξεκλείδωσε. Δεν παραμελώ τα παιδιά μου. Μόλις κατάλαβα τι έγινε τρελάθηκα. Όταν ρώτησα τη μικρή γιατί το έκανε, μου είπε πως ξύπνησε, δεν με βρήκε και βγήκε έξω να με ψάξει».

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που η 4χρονη βγήκε μόνη της από το σπίτι. Πριν από περίπου τέσσερις μήνες, κάτοικος της περιοχής την είχε εντοπίσει να περιπλανιέται ξανά στη γειτονιά.



Η γυναίκα που τη βρήκε τότε, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε ότι επί περίπου μία ώρα αναζητούσε τους γονείς του παιδιού: «Εγώ το είδα που έκανε βόλτες πέρα δώθε στον δρόμο, το πήρα και άρχισα να γυρίζω να ρωτάω τον ψιλικατζή, τον έναν τον άλλον ποιανού είναι αυτό το παιδί».



Η μητέρα είχε αναφέρει τότε ότι είχε ξενυχτήσει φροντίζοντας το άρρωστο αδελφάκι της 4χρονης και ότι το παιδί άνοιξε το παράθυρο του ισογείου και βγήκε χωρίς να γίνει αντιληπτό.