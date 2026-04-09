Κορίτσι καταγράφει έντρομο τη στιγμή των βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο

Την τρομακτική στιγμή που το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει τη Βηρυτό κατέγραψε σε βίντεο ένα κορίτσι που έκανε βόλτα με τον πατέρα του.

Στο βίντεο του Snapchat που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα της μητέρας της, πρώτα ακούγεται ο ήχος, με το παιδί να στρέφει το βλέμμα της στον ουρανό και μετά ακολουθεί η εικόνα της έκρηξης με την κάμερα του κινητού να καταγράφει τον καπνό από την πρόσκρουση του πυραύλου.



Ακολουθούν και άλλες εκρήξεις ενώ βλέπουμε την 13χρονη μαζί με τον πατέρα της να αναζητούν καταφύγιο. Κλαίγοντας το κορίτσι φωνάζει «μπαμπά, μπαμπά» με το βίντεο να σταματάει σε εκείνο το σημείο.

A Lebanese child with her little girl face filter suddenly found herself under Israeli bombs in Beirut. There are no words that can describe Israel’s terrorism pic.twitter.com/MHXUckFHMV — Hadi (@HadiNasrallah) April 8, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ δήλωσε ότι βομβάρδισε τον Λίβανο 100 φορές σε μόλις 10 λεπτά. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ, κήρυξε την 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τους μαζικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Τετάρτης, οι οποίοι, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, προκάλεσαν τουλάχιστον 254 νεκρούς και 837 τραυματίες. Σε νεότερους απολογισμούς που μετέδωσε το Reuters και άλλα διεθνή μέσα, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε περαιτέρω, με τις επιδρομές να χαρακτηρίζονται από τις πιο φονικές από την έναρξη της νέας φάσης της σύγκρουσης.