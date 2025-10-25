Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη – Εξετάζεται αν ο 4χρονος μπήκε στη μέση για να σώσει τη μητέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει στο Κορωπί η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μία 40χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από άγρια επίθεση που, σύμφωνα με την Αστυνομία, δέχθηκε από τον 50χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αν και έχει αποσωληνωθεί.

Σύμφωνα με τις αρχές, και ο 4χρονος γιος του ζευγαριού φέρει εκδορές και νοσηλεύεται στο Παίδων, ενώ το βρέφος 8 μηνών είναι καλά στην υγεία του.

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά» – Οι μαρτυρίες των παιδιών

Η παρουσία των παιδιών στο περιστατικό επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις και τα πρώτα ευρήματα.

Μάλιστα, το 4χρονο αγόρι είπε στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το παιδί να δέχτηκε χτυπήματα ενώ προσπαθούσε να προστατέψει τη μητέρα του. Το παιδί βρίσκεται υπό την παρακολούθηση παιδοψυχολόγου.

Το «θέατρο» του 50χρονου και η σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος κάλεσε την Αστυνομία, ισχυριζόμενος πως βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη όταν επέστρεψε στο σπίτι.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έφτασαν άμεσα στο σημείο, διαπίστωσαν αντιφάσεις, ενώ η μαρτυρία του παιδιού θεωρήθηκε καθοριστική.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται.

Φροντίδα και προστασία των παιδιών

Τα δύο παιδιά έχουν μεταφερθεί στο Παίδων και εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ως προς την επιμέλεια και την ψυχολογική τους στήριξη.

Στο πλευρό τους βρίσκεται ο παππούς τους, ενώ σχολικοί και κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν υποστήριξη.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η Αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία για τα αίτια της επίθεσης, που παραμένουν άγνωστα, ενώ αναμένονται ιατρικές αξιολογήσεις για την κατάσταση της γυναίκας.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη άμεσης προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των δραστών σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά.